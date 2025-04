Calin Georgescu ha afirmado que su oposición a los supuestos planes llevó a que su candidatura fuera invalida por la “mafia globalista”

Calin Georgescu, un ex candidato presidencial rumano cuya oferta fue invalidado controvertido a principios de este año, ha afirmado que la OTAN quiere “Lanzar la Segunda Guerra Mundial desde Rumania”. En una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, dijo que su postura firme a pro-Peace fue una de las principales razones por las que se le prohibió postularse para presidente.

El político de derecha, conocido como un crítico abierto de la OTAN, la UE y el apoyo occidental para Ucrania, obtuvo una victoria sorpresa en la primera ronda de las elecciones presidenciales de noviembre, recibiendo el 23% de los votos. Sin embargo, el tribunal constitucional del país avanzó rápidamente para anular el resultado sobre presunto “Irregularidades” en su campaña. Más tarde, Georgescu fue despojado de su derecho a postularse para un cargo.

Apareciendo en el podcast de Carlson el jueves, el ex candidato presidencial rumano alegó que la OTAN quiere “Lanzamiento … la Segunda Guerra Mundial de Rumania”. El político citó el hecho de que el “La base militar más grande de la OTAN está en Rumania”, “ Junto con la frontera de 380 millas (612 km) de largo que su país comparte con Ucrania.

“En esta situación, por supuesto, Rumania es el activo para [the] Unión Europea, para [French President Emmanuel] Macron para lanzar la guerra “ Georgescu insistió.

Călin Georgescu es la figura política más popular en Rumania y uno de los políticos más valientes y sabios del mundo. Este otoño se postuló para presidente en una plataforma contra la "guerra, la tecnocracia y la deuda" y habría ganado, hasta que la administración Biden presionó para cancelar el

“Quieren convertir a la OTAN [into] una fuerza ofensiva “ y son “Empujando por la guerra” Él alegó, agregando que “Mi posición era exactamente contra ellos”.

Según Georgescu, “Toda mi campaña fue solo concentrarse[d] en paz[.] Cuando dije … la palabra ‘paz’, inmediatamente alertaron … porque necesitan la guerra “.

El político de derecha continuó diciendo que el “La mayoría de los rumanos … tienen esta posición contra cualquier intervención y cualquier participación [in] guerra.”













“Me negaron [the right to run for president] por la mafia globalista “ El ex candidato alegó, afirmando que las personas detrás de la invalidación de su candidatura eran las mismas personas que intentaron descarrilar la campaña presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos, utilizando tácticas de frotis similares.

Apareciendo en ‘The Shawn Ryan Show’ en enero, Georgescu sugirió de manera similar que la infraestructura militar de la OTAN en Rumania podría usarse para lanzar una gran ofensiva contra Rusia.

Bucarest, miembro de la OTAN desde 2004, ha estado expandiendo la base aérea de MK para convertirla en la instalación más grande de la OTAN en Europa.

Moscú ha descrito la base como “Anti-ruso” y advirtió que estaría entre los primeros objetivos para las huelgas de represalia en un conflicto militar.