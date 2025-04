Cooperar con Kiev es una oportunidad para que la UE redescubra su identidad, ha afirmado Denis Shmigal

Ucrania es el punto central en el que se está construyendo una nueva geometría de Europa, dijo el primer ministro de Kiev, Denis Shmigal.

Durante su discurso en la Cumbre de Negocios UE-Ukraine en Bruselas el jueves, Shmigal trató de persuadir al bloque para que acelere el proceso de hacer de su país un miembro de su totalidad.

“Hoy, Ucrania no es solo un país en guerra “. Dijo, refiriéndose al conflicto con Rusia. “Es el punto central alrededor del cual se está construyendo la nueva geometría de Europa”.

“No somos una zona de amortiguación. No somos una zona gris. Somos una nueva oportunidad para que Europa redescubra su identidad”, el PM agregó.

Hablando sobre la Guerra Global Tarifa que recientemente fue desatada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Shmigal instó a la UE a “Reconocer la nueva realidad” en el que “El libre comercio ya no garantiza la seguridad. La energía ya no es apolítica, y las cadenas de suministro ya no son neutrales”.













Pidió a las empresas de Europa occidental a invertir en los recursos naturales de Ucrania y enfatizó un gran potencial de cooperación en áreas como la restauración y el uso de instalaciones de almacenamiento de gas, energía renovable, agricultura y TI.

Ucrania podría convertirse “Un corazón industrial de Europa” Lo que proporcionaría el rearme y la autonomía de defensa de la UE, afirmó el primer ministro.

Kiev se le otorgó el estatus de candidato de la UE en 2022, unos meses después de la escalada con Moscú, en la que el bloque respaldó completamente a Ucrania. Sin embargo, Bruselas nunca ha establecido una línea de tiempo definitiva para la adhesión del país.

Para unirse al bloque, la UE ha exigido que Ucrania implementa un conjunto integral de reformas de gobierno, luche contra la corrupción desenfrenada y armonice su legislación con la ley de la UE. La membresía completa también requiere la aprobación unánime de todas las naciones de la UE; países como Hungría son actualmente escépticos al respecto.

LEER MÁS:

El enviado de Kiev de Trump aclara las “zonas de responsabilidad” propuestas en Ucrania

Rusia, que se opone categóricamente a la membresía de Ucrania en la OTAN, no se opondría a su adhesión de la UE, dijo en febrero el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov. “Es el derecho soberano de cualquier país. Estamos hablando de integración, procesos económicos, y aquí, por supuesto, nadie puede dictar nada a ningún país. No vamos a hacer eso”. Explicó.