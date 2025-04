Los chinos menores de 50 kg advirtieron que se quedara en casa para evitar ser “impresionados” – RT World News

Las autoridades locales han emitido una rara alerta de tormenta a medida que los vientos alcanzan los 150 km / h, golpean las regiones del norte del país

China ha instado a los residentes en la parte norte del país que pesa menos de 50 kg a permanecer en el interior, advirtiendo que podrían ser “Fácilmente impresionado” A medida que los poderosos vientos barren la región, según los medios locales.

La agencia meteorológica del país ha emitido cinco advertencias para este fin de semana, cubriendo el viento, la lluvia, la nieve y las tormentas eléctricas, con ráfagas alcanzando el nivel 13; La fuerza del viento se mide en una escala de uno a 17. Según la Administración Meteorológica de China, los vientos de nivel 11 pueden causar “Daño grave” mientras que los vientos de nivel 12 traen “Destrucción extrema”.

Una alerta de viento a nivel de naranja, la segunda más alta en el sistema de cuatro niveles de China, se emitió en la capital el viernes por primera vez en una década.

La tormenta, desencadenada por un vórtice frío que se mueve hacia el sur desde Mongolia, trajo ráfagas de hasta 150 km / h en Beijing, Tianjin y partes de Hebei. Las autoridades advirtieron que los vientos eran lo suficientemente fuertes como para arrancar árboles con troncos de hasta 30 cm de diámetro.

Para minimizar el daño, los parques de la ciudad se cerraron y los árboles más antiguos fueron recortados o reforzados. A pesar de estas medidas, casi 300 árboles han sido derribados, dañando varios vehículos. No se informaron lesiones. Las autoridades también aconsejaron a los 22 millones de residentes de Beijing que eviten viajes no esenciales.

“Todos en Beijing estaban realmente nerviosos por eso. Hoy casi no hay personas en las calles. Sin embargo, no fue tan severo como había imaginado”, Un residente dijo a Reuters. Otro local, un joven de 30 años con el apellido Li, agregó: “No era tan severo como había imaginado, no hasta el punto de que era imposible salir, aunque está teniendo algún impacto en la vida diaria”.

La tormenta también ha interrumpido el transporte. Se cancelaron más de 400 vuelos en el Aeropuerto Internacional Beijing Capital, y se suspendieron varios servicios ferroviarios. Mientras los supermercados permanecieron abiertos, los estantes se vaciaron rápidamente.

En el condado de Hebei Shijiazhuang y Laiyuan, la caída de los árboles y los escombros forzados de los cierres de carreteras, y las tormentas de arena provocaron cierres nocturnos adicionales.

Más al oeste, Gansu y Ningxia también informaron tormentas de arena, con visibilidad cayendo a 50 metros en algunas áreas.