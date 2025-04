Estados Unidos podría cancelar ‘casi todos’ fondos de la OTAN – NYT – RT World News

El movimiento potencial es parte de una propuesta para reducir casi la mitad del presupuesto del Departamento de Estado, según el periódico

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando una propuesta de presupuesto que eliminaría “Casi todos los fondos para organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la OTAN”. El New York Times informó el lunes, citando a los funcionarios y un memorando interno.

La iniciativa es parte de un plan que vería el presupuesto del Departamento de Estado reducido en casi el 50%, dijeron dos funcionarios no identificados a The Outlet. Según los informes, también sugiere reducir las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, todos los intercambios educativos y culturales del Departamento de Estado, y el defundimiento de la asistencia humanitaria y los programas de salud global en más del 50%. No está claro si el secretario de Estado Marco Rubio está a bordo del plan.

Las fuentes de AP han confirmado la propuesta, pero enfatizó que debe someterse a múltiples rondas de revisión antes de ser enviado al Congreso para su aprobación. Un alto funcionario de los Estados Unidos citado por la agencia llamó el esquema presupuestario “agresivo” en sus objetivos de reducción de costos.













Respondiendo a las preguntas sobre el plan informado para reducir los fondos de la OTAN, la portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce insistió en que Estados Unidos permanece completamente comprometido con el bloque militar. Sin embargo, enfatizó que Washington no ve a la OTAN como una herramienta para librar la guerra, sino como un elemento disuasorio.



“Queremos asegurarnos … que las naciones de la OTAN pueden cumplir con la misión de la OTAN, que es ser un elemento disuasorio. No es para ayudar con las guerras o ayudar a luchar contra ellas … La OTAN debía ser una colección de entidades que evitaría que los malos actores hagan lo malo”. ella dijo.

La administración Trump ha empujado repetidamente a los miembros de la OTAN a aumentar su gasto de defensa, argumentando que Estados Unidos tiene una parte desproporcionada de la carga. Trump advirtió que Estados Unidos podría no defender a los miembros de la OTAN que no cumplan con los objetivos de gasto.

El lunes, el vicepresidente JD Vance dijo que Europa no puede seguir siendo un “Vassal de seguridad permanente” de los Estados Unidos, argumentando que la situación actual no beneficia ni a Estados Unidos ni a los países europeos.