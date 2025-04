Comando RAID y bombas de 30,000 lb ... dentro de los israelíes y los Estados Unidos planean eliminar las bases nucleares de Irán, ya que podrían atacar en semanas

Los planes de bombas fueron hechos por el ejército israelí y estadounidense para atacar el régimen iraní y eliminar sus sitios nucleares en solo unas pocas semanas.

Se dice que Benjamin Netanyahu mantuvo conversaciones de alto perfil con el presidente Donald Trump para lanzar una redada de comando y lanzar bombas de 30,000 libras en Irán con la ayuda de los aviones de combate estadounidenses.

11 Las fuerzas estadounidenses llevan a cabo ataques aéreos de precisión, iniciando una serie de ataques contra los hutíes Crédito: AP

11 Un cohete iraní se lanza desde una ubicación no revelada Crédito: AFP

11 Un avión de combate de Attack de Super Hornet de EE. UU. Despee del portaaviones del USS Truman antes de golpear a Yemen el 16 de marzo de 2025 Crédito: AFP

11 El primer ministro israelí, Benjamin, habla con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 7 de abril de 2025 Crédito: Getty

Las fuentes de Tel Aviv le dijeron que el Sun Israel estaba planeando bombardear a Irán en cuestión de semanas en un esfuerzo coordinado con los Estados Unidos si Teherán no puede superar un acuerdo nuclear.

La huelga coordinada, que incluía ataques ofensivos y aéreos del terreno, fue planeado para más pronto como de mayo, ahora se ha revelado.

Los planes eran lanzar una campaña de las redadas de comando israelíes en sitios nucleares subterráneos, junto con bombardeos utilizando aviones de combate estadounidenses.

Un informe publicado por el New York Times describe cómo Estados Unidos se estaba preparando para ayudar a Israel en su ofensiva militar contra Irán.

Más sobre el régimen iraní

Estados Unidos comenzó a mover un montón de equipos militares en el Medio Oriente, junto con un segundo portaaviones Carl Vinson para unirse al ya estacionado Harry S. Truman en el Mar Rojo.

También se enviaron dos baterías de misiles Patriot y un sistema de defensa de área de alta altitud terminal (THAAD) al Medio Oriente.

Alrededor de una media docena de bombarderos B-2 capaces de transportar bombas de 30,000 libras esenciales para destruir el programa nuclear subterráneo de Irán fueron enviados a Diego García, una base isleña en el Océano Índico.

Según el informe, mover aviones de combate adicionales a la región, potencialmente a una base en Israel.

Llegó en un momento en que Trump comenzó su implacable campaña de bombardeo para destruir a los hutíes en Yemen.

La mayoría de estos equipos militares estadounidenses en el Medio Oriente podrían usarse para paralizar al grupo terrior de proxy iraní en la región, que han estado atacando los buques estadounidenses en el Mar Rojo.

Pero los funcionarios estadounidenses revelaron que el armamento también era parte de la planificación de potencialmente apoyar a Israel en un conflicto con Irán.

Israel tenía razones para creer que Estados Unidos ayudaría a atacar a Irán después de que Trump amenazó con responsabilizar a Irán por “cada disparo” el fuego hutíes.

El presidente criticó: “Cualquier ataque o represalia adicional por parte de los hutíes se encontrará con gran fuerza, y no hay garantía de que esa fuerza se detendrá allí.

“Irán ha jugado ‘la víctima inocente’ de terroristas deshonestos de los que han perdido el control, pero no han perdido el control”.

Trump también prometió bombardear a Irán “como nunca antes” si el régimen no se alinea y llega a un nuevo acuerdo nuclear con los Estados Unidos en cuestión de meses.

Sin embargo, Trump eligió explorar el camino de la diplomacia antes de dar luz verde al potencial Irán Blitz en medio de la creciente amenaza.

Le dijo a Netanyahu que no apoyaría un ataque israelí en mayo mientras Estados Unidos todavía estaba en la mesa de negociaciones con Irán.

El acuerdo nuclear de Irán explicó Por Sayan Bose, reportero de noticias extranjeras Durante años, el régimen iraní supuestamente ha estado tratando de procesar uranio de grado militar y desarrollar armas nucleares. El oeste acusó a Irán de tratar de producir armas de destrucción masiva, en una gran amenaza para la paz internacional. Sin embargo, Irán insistió en que su programa nuclear era completamente pacífico y estaba dirigido al crecimiento del país. En 2015, Irán acordó firmar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), un acuerdo nuclear integral con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania. Sin embargo, en mayo de 2018, el entonces presidente Donald Trump se retiró del acuerdo después de llamarlo “defectuoso en su núcleo”. Él abofeteó a Teherán con las sanciones crripas como parte de una política de “presión máxima” y obligó al régimen a negociar un nuevo acuerdo. Ahora que Trump ha regresado a la oficina para un segundo mandato, está tratando de obligar a Irán a firmar un acuerdo que también frenaría su programa de misiles balísticos y su participación en conflictos regionales.

11 Esta foto satelital muestra edificios dañados en la base militar Khojir de Irán fuera de Teherán, Irán Crédito: AP

11 Las imágenes satelitales muestran los edificios destruidos en el complejo militar Parchin utilizados para la investigación nuclear y la producción de partes de dispositivos nucleares en Irán después de israelí Blitz Crédito: x/@thegoodisis

11 Imagen del complejo antes de la huelga israelí

11 Ayatolá Ali Khamenei Hablando durante una reunión en Teherán Crédito: EPA

Aunque los altos funcionarios estadounidenses han sugerido que Estados Unidos podría apoyar a un plan israelí para atacar a Irán si las conversaciones fallan.

Hace solo unos días, Estados Unidos e Irán terminaron su primera ronda de charlas indirectas en Omán Discutir un nuevo acuerdo nuclear para el régimen iraní.

Desafiando las expectativas de una confrontación ardiente, su reunión en Omán se celebró “en una atmósfera constructiva”, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

El país del Medio Oriente también dijo que después de dos horas y media de conversaciones indirectas, el diplomático iraní Abbas Aragchi y el enviado de Trump Steve Witkoff realmente hablaron directamente.

Agregaron que las discusiones continuarían la próxima semana.

Pie de guerra

Mientras tanto, también surgieron informes revelando la preparación de Teherán para una posible huelga estadounidense.

Se dice que Irán se está preparando a sí mismo configurando misiles con la capacidad de colocar posiciones de los Estados Unidos, Los tiempos de Teherán reveló.

Un número significativo de estas armas se encuentran en instalaciones subterráneas dispersas en todo el país, diseñadas para soportar ataques aéreos.

Según los informes, Khamenei también está acumulando tropas para prepararse para posibles ataques aéreos estadounidenses después de Trump amenazó con bombardear el régimen “Como nunca antes”.

Un alto funcionario militar iraní dijo que la decisión del régimen de abandonar su apoyo a los hutíes se hizo para prepararse para un conflicto directo con los Estados Unidos, según El telégrafo.

La fuente dijo que Teherán quiere centrarse más en la amenaza de Donald Trump en lugar de gastar sus recursos en su red de poder en el Medio Oriente.

Dijeron: “La opinión aquí es que los hutíes no podrán sobrevivir y viven sus últimos meses o incluso días, por lo que no tiene sentido mantenerlos en nuestra lista.

“Formaban parte de una cadena que dependía de Nasrallah [the former secretary-general of Hezbollah] y Assad, y mantener solo una parte de esa cadena para el futuro no tiene sentido.

“La principal preocupación de Teherán es Trump y cómo lidiar con él”.

“Cada reunión está dominada por discusiones sobre él, y ninguno de los grupos regionales que apoyamos anteriormente están siendo discutidos”.

Irán acelera el desarrollo nuclear Exclusivo por Katie Davis, Reportero extranjero Jefe (digital) Se cree que Irán aceleró su desarrollo de armas nucleares y está construyendo terroríficas ojivas nucleares para misiles de combustible sólido con un rango superior a 1,800 millas (3.000 km). Una poderosa explosión de Irán podría afectar en varios continentes debido a la capacidad de enfriamiento de las ojivas. Italia, Ucrania, Sudán, India e incluso grandes franjas de Rusia, potencialmente estarían en la línea de disparo. Se están desarrollando en dos sitios en Shahrud y Semnan, que anteriormente se fijaron como sitios de lanzamiento de cohetes o satélite espacial. También se dice que un tercer sitio, Sorkheh Hesar, lleva a cabo proyectos, incluida la investigación sobre energía nuclear y explosiones subterráneas. Las armas nucleares se están creando rápidamente bajo la atenta mirada de la entidad de armas nuclear del régimen, la Organización para la Investigación de Defensa Avanzada (SPND). Los jefes están desarrollando ojivas nucleares para los misiles GHAEM-100 de combustible sólido, que están equipados con plataformas de lanzamiento móvil en el sitio de Shahrud. Los diseñadores de cohetes de Irán han utilizado los misiles de Corea del Norte como guía para desarrollar el misil GHAEM-100. Cuando el misil estaba en una etapa de prueba muy temprana en 2011, docenas de expertos en misiles fueron asesinados en el sitio de Modarres en Teherán. Los vehículos de personal tienen prohibido ingresar al sitio de Shahrud y se ven obligados a estacionar en un punto de control antes de que las personas sean transportadas. Mientras tanto, están utilizando el Simorgh de misiles de combustible líquido para desarrollar ojivas nucleares en Semnan. Irán ha organizado tres exitosos lanzamientos de misiles GHAEM-100 en los últimos dos años, mejorando la capacidad del régimen para desplegar armas nucleares.

11 Estados Unidos acumuló al menos cinco bombarderos estratégicos B-2 en la isla británica de Diego García

11 Trump ha amenazado con bombardear a Irán ‘como nunca antes’ si Teherán no llega a un acuerdo nuclear Crédito: Reuters