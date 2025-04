Trump ‘no es un gran admirador’ de Zelensky – RT World News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está “No feliz” con el líder ucraniano Vladimir Zelensky y la forma en que está manejando el conflicto con Rusia.

Durante una conferencia de prensa con el primer ministro italiano Giorgia Meloni en la Casa Blanca el jueves, un periodista sugirió que Trump responsabilizó a Zelensky por el conflicto con Rusia.

“No responsabilizo a Zelensky, pero no estoy exactamente emocionado con el hecho de que esa guerra comenzó”, Trump respondió. “Así que no estoy contento con él. Y no estoy contento con nadie involucrado”.

Trump continuó diciendo que Rusia tiene un “Fuerza militar más grande” que Ucrania. “Si eres inteligente, no te involucras en las guerras … no lo culpo, pero lo que digo es que no diría que ha hecho el mejor trabajo, ¿de acuerdo? No soy un gran admirador”.

Trump afirmó una vez más que el conflicto no habría comenzado bajo su vigilancia y culpó a su predecesor, el ex presidente Joe Biden.













Aunque Trump ha criticado a Rusia a veces, ha argumentado repetidamente que Zelensky no logró concluir un acuerdo de paz con Moscú. “No comienzas una guerra contra alguien 20 veces tu tamaño y luego espero que la gente te dé algunos misiles”. Dijo el lunes.

Durante un acalorado intercambio en la Casa Blanca en febrero, Trump y el vicepresidente JD Vance acusaron al líder ucraniano de ser ingrato para la ayuda estadounidense y “Juego con la Segunda Guerra Mundial”.

El presidente de los Estados Unidos y sus negociadores declararon que apuntan a negociar un alto el fuego lo antes posible y firmar un acuerdo sobre la extracción de las ganancias de la riqueza mineral de Ucrania. Trump se ha negado a proporcionar garantías de seguridad específicas a Kiev.

Vance dijo esta semana que las afirmaciones de Zelensky de que la administración Trump estaba vendiendo narrativas rusas. “absurdo.”