Un pequeño archipiélago en el Océano Pacífico pronto podría convertirse en el país más nuevo del mundo, y en un gran punto de inflamación geopolítico.

Actualmente parte de Papua Nueva Guinea, la gente de Bougainville votó abrumadoramente por la independencia en 2019.

Pero el camino de Bougainville hacia la independencia ha sido largo y difícil, con muchos obstáculos políticos y económicos que aún bloquean el camino.

Las islas son en casa una mina de cobre potencialmente lucrativa, y su ubicación estratégica en el Pacífico lo convierte en un punto de interés para los poderes regionales.

Un destacado experto en la región ha dicho que Papua Nueva Guinea es profundamente reacia a dejar de lado las islas a pesar del voto histórico.

El ex comisionado de Australia a Papua Nueva Guinea Ian Kemish le dijo a The Sun: “El simple hecho es que el Parlamento Nacional no tiene ningún deseo para ver a Bougainville ir”.

“Ambas partes han estado evitando la confrontación, pero queda mucha tensión en esto”.

Las islas fueron sacudidas por una larga guerra sobre su condición a fines del siglo XX que se convirtió en el conflicto más mortal de la región desde la Segunda Guerra Mundial.

Las principales figuras en Bougainville quieren que las islas tengan una independencia total para 2027.

Esto tendrá que ser ratificado por Papúa Nueva Guinea parlamentoy obtener esta aprobación ha demostrado ser un proceso pegajoso.

Pero el presidente de la región, Ismael Toroama, un ex luchador rebelde, ha insistido en que la independencia para Bougainville es una cuestión de cuándo, no si.

“Bougainville es para la independencia. Es solo cuestión de tiempo”, dijo este año.

Las islas se pueden encontrar al este de Papua Nueva Guinea continental, que en sí mismo está justo al norte de Australia.

Hogar de alrededor de 300,000 personas, Bougainville tendrá una de las poblaciones más pequeñas del mundo una vez que se convierta en un país.

Dirigir una economía en auge sería uno de los desafíos clave que enfrentará un bougainville independiente, dijo Kemish a The Sun.

La mina Panguna, un punto focal en la brutal guerra civil que se desataba entre 1988 y 1997, a menudo se cita como un activo potencial, aunque se ha cerrado durante décadas.

Kemish dijo: “Para los bougainvilles, será extremadamente difícil resucitar que la mía.

“Y necesitarían esa mina o algo más para dirigir una economía”.

Se estima que las reservas de cobre de Bougainville valen miles de millones de dólares.

No solo esto, sino que la ubicación estratégica de la isla podría convertirlo en un lugar ideal para una base militar estadounidense, ya que Washington busca contener la expansión de China.

Para Toroama, hay un trato que hacer.

Si Donald Trump pudiera ser persuadido para arrojar su peso detrás del estancamiento de la independencia del proceso, Bougainville podría ofrecer a los estadounidenses una oferta dorada.

“Bueno, la mina Panguna está aquí. Dijo que Toroama dijo que dijo Toroama.

Sin embargo, Kemish es escéptico de que la administración Trump mostraría cualquier interés en la región.

“Realmente no creo que sea de gran interés”, dijo a The Sun.

“Pero hay un punto más amplio. Desde un punto de vista geopolítico, un Bougainville independiente podría ser útil para Estados Unidos o China”.

El territorio está compuesto por varias islas, la más grande de las cuales es la isla de Bougainville.

Las Islas Soloman, otra pequeña nación del archipiélago del Pacífico, se encuentran justo al este de Bougainville.

A 3,623 millas cuadradas, el país sería uno de los más pequeños del mundo sobre su independencia, solo un poco más grande que Chipre.

Papua Nueva Guinea se independizó de Australia en 1975, y Bougainville se convirtió en una región autónoma del país al año siguiente.

Se prometió un referéndum de independencia a Bougainville en 2001 como parte de un acuerdo de paz que puso fin a la sangrienta guerra civil.

Bougainville había declarado la independencia en 1975 como la República del Norte Salomones, pero esto no fue reconocido internacionalmente, y el territorio fue absorbido por Papua Nueva Guinea al año siguiente.

Pero las tensiones rápidamente estallaron en las islas, con la mina representando un punto clave de disputa.

“La gente recuerda el conflicto y no quieren volver allí”, dijo Kemish a The Sun.

“Nadie está bastante seguro de cuántas personas murieron, pero ciertamente son miles”.

Sería casi otras dos décadas después de que la lucha se detuviera antes de que se celebrara el referéndum de referencia.

A los bougainvillianos se les ofreció una independencia total o una mayor autonomía dentro de Papua Nueva Guinea en la votación de 2019.

Un abrumador 98 por ciento de los votantes optó por poner las islas en el camino hacia el estado.

Los nuevos países no surgen a menudo. La nación recién independiente más reciente en unirse a la ONU fue Sudán del Sur, que se separó de Sudán en 2011.

Línea de tiempo de Bougainville 1975 – Bougainville declara la independencia como la República del Norte Solomons 1976 – Bougainville se vuelve a absorber en Papua Nueva Guinea 1988 – La guerra civil estalla 1997 – La lucha llega a su fin después de la mediación 2001 – Se alcanzó el acuerdo de paz, incluido el compromiso con un referéndum sobre independencia 2019 – Bougainville vota por la independencia en el referéndum 2027 – La fecha objetivo para la independencia

El referéndum de Bougainville 2019 no fue legalmente vinculante para el gobierno de Papua Nueva Guinea, lo que significa que no está necesariamente obligado a seguir.

La independencia tendría que ser aprobada por Papua Nueva Guinea parlamentoy esto aún no se ha otorgado.

Kemish le dijo a The Sun “Creo que hay una preocupación subyacente de que si dejan ir un poco, otros bits querrán seguir.

“Sienten que la integridad territorial de la nación está en juego”.

Se llegó a un acuerdo llamado Era Kone Covenant que describe los pasos hacia la independencia entre las autoridades de Papua Nueva Guinea y Bougainville en 2022.

Sin embargo, el horario establecido en el pacto incluyó la ratificación de la independencia para 2023, que no ha pasado a pasar.

Esto arroja la fecha límite de finalización de 2027 en duda.

Se informa que los gobiernos de Bougainville y Papua Nueva Guinea estaban en desacuerdo sobre cómo debería funcionar el proceso de ratificación.

Se cree que un punto de conflicto es si el voto parlamentario debería requerir una mayoría simple para aprobarse, o una supermayoría de dos tercios.

Los defensores de la independencia temen que el Parlamento de Papua Nueva Guinea se estance.

Si bien las islas pueden tener potencial con sus recursos naturales, más del 87 por ciento de los isleños trabajan en la agricultura, según el Alta Comisión Australiana en Papua Nueva Guinea.

Su ubicación estratégica y sus recursos probablemente llamarían la atención de China y los Estados Unidos, ya que buscan promover sus intereses en todo el Pacífico.

“Por un lado, el gobierno nacional no quiere llevar esto a un no absoluto”, dijo Kemish.

“Pero, por otro lado, los bougainvillieans no se sienten listos para declarar unilateralmente la independencia”.