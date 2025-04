El equipo de Trump explica la carta a Harvard – NYT – RT World News

La Casa Blanca había enviado a la Universidad un conjunto de demandas que, según dijo, tenían como objetivo frenar el antisemitismo del campus solo para retroceder más tarde.

Una carta que describe demandas radicales sobre las admisiones universitarias, la contratación y los planes de estudio escolares, que la Casa Blanca reclama el antisemitismo dirigido, fue enviado a la Universidad de Harvard por error, según el New York Times, citó a altos funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca había enviado un correo electrónico a la Universidad de la Ivy League un “Lista actualizada y ampliada de demandas” El viernes pasado, luego de una ola de protestas pro-palestinas en los campus de los Estados Unidos. El mensaje advirtió a Harvard que “Debe cumplir” para mantener el apoyo financiero del gobierno. Las propuestas pidieron que se hicieran cambios en la gobernanza, la contratación y las admisiones, incluida la eliminación de todos los programas DEI (diversidad, equidad e inclusión).

Harvard rechazó las demandas, acusando a la Casa Blanca de tratar de “control” su campus. En respuesta, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se congelaría más de $ 2.2 mil millones en subvenciones federales y $ 60 millones en contratos gubernamentales con la universidad.

Un poco más tarde, sin embargo, un funcionario de la administración Trump contactó a Harvard, alegando que la carta era “no autorizado,” Según dos personas familiarizadas con el asunto.

Según los informes, la carta había sido vista por Sean Keveney, asesor general interino del Departamento de Salud y Servicios Humanos y miembro de la Fuerza de Tarea de Antisemitismo, según otras tres fuentes informadas sobre el incidente.

Aunque el contenido de la carta era genuino, había cuentas contradictorias dentro de la administración sobre cómo se había manejado mal, dijo un funcionario no identificado al periódico. Según los informes, algunos creían que fue enviado prematuramente; Otros dijeron que estaba destinado solo a la circulación interna.

May Mailman, un estratega senior de políticas de la Casa Blanca, reconoció la controversia al hablar con el New York Times, pero criticó a Harvard por no verificar la carta.













Harvard rechazó esa crítica, diciendo que la carta tenía firmas federales oficiales y parecía legítimo. “No nos queda claro exactamente qué, entre las recientes palabras y hechos del gobierno, fueron errores o lo que el gobierno realmente significaba hacer y decir. Pero incluso si la carta fue un error, las acciones que el gobierno tomó esta semana tienen consecuencias de la vida real” para estudiantes y empleados, así como “La posición de la educación superior estadounidense en el mundo”, Dijo en un comunicado al Times.

En octubre de 2023, Israel declaró la guerra a Hamas, la organización militante que controla a Gaza, después de que el grupo palestino lanzó un ataque sorpresa contra el estado judío que cobró más de 1,200 vidas. La brutalidad de la ofensiva a gran escala, que ha dejado más de 50,000 muertos según el Ministerio de Salud de Gaza, ha provocado protestas del campus universitaria en los Estados Unidos, que ha estado proporcionando armas a Jerusalén Occidental.

Columbia, Harvard, UC Berkeley, Yale, Michigan y Northwestern se convirtieron en sitios de protesta clave el año pasado, formando el telón de fondo para tensiones elevadas que han influido en el impulso de la administración para una supervisión del campus más estricta. El mes pasado, el grupo de trabajo también redujo $ 400 millones en fondos a Columbia y advirtió sobre recortes adicionales.