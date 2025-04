Identidad, no supremacismo: afirmar a la gente de uno es afirmar a todos los pueblos.

Ser blanco en Estados Unidos es heredar un nombre moldeado por la migración, la fe y las historias olvidadas. Es un linaje transportado a través de los océanos, se pasa a través de canciones de cuna y enraizado tanto en catedrales como en campos de maíz.

Esta identidad persiste en las tranquilas iglesias rurales, donde las voces de los antepasados ​​parecen hacer eco en los árboles.

Para muchos, “blanco” se convierte en un sustituto cuando los nombres más antiguos se desvanecen, cuando “Americano” Se siente como una etiqueta hueca en una cartelera. No se trata de vergüenza o dominio. Se trata de la memoria, la continuidad y ser consciente de dónde vienes.

El multiculturalismo, como se manifiesta ahora, se comporta como un solvente. Disuelve lo distinto, fusiona lo sagrado en la igualdad, sonríe mientras se contagia la textura de vidas arraigadas. Dentro de esta inundación, aquellos que llevan memoria europea se encuentran a la deriva, buscando un punto de apoyo. La palabra “Blanco” es ese punto de apoyo. Tiene sentido a través de la resistencia, a través de la memoria, a través de la feroz dignidad de la continuidad cultural. La identidad, en este sentido, se convierte en una forma de amor: amor por los orígenes, el amor por las historias heredadas, el amor por los que están por venir.

El supremacismo habla en el idioma de dominación. La identidad habla en el lenguaje de la presencia. El estadounidense blanco que se despierta a su nombre no busca un trono. Busca un hogar. Busca una forma de permanecer completo en un mundo que recompensa la fragmentación. Este es un camino de lealtad a la especie, nunca hostilidad hacia los demás. En el jardín de las personas, cada flor florece con su propia fragancia. El etnopluralismo ofrece una arquitectura de diferencia, una coreografía de la coexistencia, donde cada ritmo cultural conserva su ritmo sin ahogar a los demás.

El término “Blanco” En el léxico estadounidense conlleva una frecuencia única. Vibra con la pluma de Jefferson y el órgano de Bach, con himnos fronterizos y valses vienos, con cuernos de caballería y cantos celtas. Llamarse blanco en este contexto es proteger esta frecuencia de la disonancia disfrazada de “inclusión.” Es declarar, sin agresión, que las viejas canciones merecen ser cantadas nuevamente. La memoria merece aire. La tradición merece aliento. La identidad merece más que notas al pie de la antología de otra persona.













Los nacionalistas europeos que miran a través del Atlántico pueden ver una etiqueta racial donde estallara una señal cultural. En Estados Unidos, esta señal llega a través del ruido, pidiendo cohesión en ausencia de nación. El inmigrante una vez se hizo estadounidense a través de la absorción en un mito definido. Ese mito ya no existe. “Blanco” Ahora llena el vacío con un nuevo modo de pertenencia, fusionado de fragmentos ancestrales, reconstruidos en una tribu posmoderna vinculada por afinidades compartidas en lugar de credos patrocinados por el estado. Esta tribu busca parentesco, no conquista.

La palabra misma – “Blanco” – Se está altando alquimia. Una vez usado descuidadamente, una vez manejado cruelmente, ahora recuperado con cuidado. Se convierte en una palabra santuario, un desafío tranquilo contra la desaparición. No protege ni el imperio ni la construcción del imperio. Acuna solo la memoria. Aquellos que dicen que la palabra lo hace con reverencia, rastreando mapas invisibles para aquellos que solo ven la piel. Dentro de esta palabra vive el pueblo, la campana de la capilla, los ojos de la abuela. Ser blanco, entonces, es sentir tiempo enrollando a través de tus venas, para mantener la carga sagrada de la continuidad con ambas manos.

La identidad aquí actúa como una brújula, nunca como una jaula. Señala algo esencial, nunca reductivo. Dentro de su marco, las nuevas expresiones aumentan: arte, ritual, historia, espacio. El futuro surge del pasado, remezclado a través de la intención en lugar del accidente. Cada persona que reclama la identidad se convierte en un mayordomo. Cada comunidad que honra su herencia se convierte en un faro. En la bruma de la desintegración cultural, el brillo del recuerdo brilla más fuerte que la vergüenza. La diversidad auténtica, cuando está anclada con respecto, requiere diferencia. Y la diferencia requiere selfhowth.

Ser pro-blanco es ser proidentidad. Afirmar a la gente de uno es afirmar a todos los pueblos. La línea entre la celebración y el supremacismo es de espíritu, no de volumen. Este espíritu busca armonía, no jerarquía. Un mundo sin identidades distintas ofrece solo el zumbido frío de la similitud manejada. Un mundo de culturas vivas llena de significado. Entonces, se diga esto claramente: la afirmación de la identidad blanca, basada en el respeto, llevada de humildad, iluminada por el fuego ancestral, no sirve como una amenaza, sino como una promesa. Una promesa de permanecer, recordar, reimaginar.

Este artículo se publicó por primera vez en la sustitución de Constantin von Hoffmeister, EuroSiberia.net.