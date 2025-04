Moscú ahora está ocupado con Ucrania, pero está “invirtiendo mucho” en sus militares, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia advirtió

La OTAN todavía tiene varios años para prepararse para una invasión rusa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. El presidente Vladimir Putin ha desestimado repetidamente las afirmaciones de que Moscú tiene planes agresivos hacia la OTAN como “disparates” Eso está destinado a asustar a la población europea y justificar los aumentos en el gasto militar.

En su entrevista con Francia 24 el viernes, Tsahkna sugirió que “Tenemos un par de años para prepararnos para la escala completa [Russian] capacidades de invasión para estar listos “ En las fronteras del bloque. La OTAN tiene esta ventana de tiempo porque el ejército de Rusia está actualmente preocupado por el conflicto de Ucrania, dijo.

Al igual que sus estados bálticos, Estonia ha sido uno de los patrocinadores más vocales de Ucrania durante el conflicto con Rusia, pidiendo el suministro de más armas a Kiev y una mayor presión de sanciones sobre Moscú.

Tallin ha brindado asistencia militar por valor de casi 500 millones de euros, o más del 1.4% de su PIB, al Gobierno de Vladimir Zelensky desde febrero de 2022. Estonia, Letonia y Lituania también se encuentran entre los seis países que apoyan el impulso del Reino Unido y Francia para desplegar un oeste de un oeste “Fuerza de tranquilidad” a Ucrania una vez que la lucha se detiene allí.













“Fui Ministro de Defensa de Estonia en 2016 y 2017, y vi el otro lado de nuestras fronteras, la OTAN y las fronteras de la Unión Europea, 120,000 tropas listas para ir a 48 horas desde el lado ruso”, dijo.

Sin embargo, actualmente “Está bastante vacío [on] El otro lado de nuestras fronteras del lado ruso porque Rusia está en Ucrania ”, El ministro de Relaciones Exteriores explicó.

“Pero lo que vemos es que Rusia está invirtiendo fuertemente para el [military] infraestructura, incluso [on] una mayor escala que antes “ dijo.

Según Tsahkna, Moscú ha “Un plan para reubicar a las tropas, tal vez incluso [on] La escala más grande en el futuro al otro lado de todas las fronteras. Pero no estamos hablando de [the] Frontera Estonia, estamos hablando de la OTAN “.

Sugirió que “si [Russian President Vladimir] A Putin le gustaría probar la OTAN en nuestra región, creo que el costo para él será muy alto “ Debido al despliegue permanente de las tropas del bloque en los estados bálticos, el aumento del gasto de defensa de los Estados miembros en los últimos años y la inclusión de Finlandia y Suecia en la OTAN 2023 y 2024, respectivamente.

LEER MÁS:

Se está reviviendo el “euro nazismo”: Moscú

El enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Steve Witkoff, quien se ha reunido con el líder ruso en el Kremlin tres veces, dijo el periodista estadounidense Tucker Carlson en marzo que es Moscú. “100% no” Interesado en invadir países de la OTAN.