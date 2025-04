Según los informes, el presidente de los Estados Unidos no está interesado en el contacto diplomático informal con China sobre el comercio

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sofocado casi todos los canales de divulgación diplomática con China, con el objetivo de tratar directamente con su homólogo chino Xi Jinping, a medida que aumenta la guerra comercial entre las dos superpotencias, Politico ha informado citando fuentes anónimas.

El aumento de los deberes de Tit-for-ot entre los Estados Unidos y China es parte de una campaña arancelaria más amplia de los Estados Unidos contra más de 90 países, que se dice que tiene como objetivo abordar los desequilibrios comerciales injustos. Si bien Trump ha detenido las caminatas para la mayoría de los países durante 90 días, Beijing fue excluido y enfrenta una tarifa del 145%. China ha tomado represalias con aranceles del 125% sobre los bienes de EE. UU. Y restringido ciertas exportaciones clave.

El presidente de los Estados Unidos es inflexible sobre las negociaciones directas con XI, y ha sofocado otras vías diplomáticas, escribió Politico el sábado, citando a los ex funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. Y un funcionario de la industria.













Trump no ha autorizado a los delegados de la Casa Blanca a interactuar con Beijing, según dijo sus fuentes. Además, el Senado no ha confirmado a un embajador de los Estados Unidos en China, Trump no ha nominado a un funcionario para liderar un esfuerzo diplomático, y Washington hasta ahora no ha contactado a la embajada china, informó Politico.

“Los canales de espalda no funcionan porque el presidente Trump no quiere que lo hagan”, Ryan Hass, ex director de China, Taiwán y Mongolia en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Obama, dijo a The Outlet.

“Trump quiere tratar directamente con el presidente Xi de la misma manera que tiene con [Russian President Vladimir] Putin “ dijo.

Washington está esperando que Beijing se comunique y llame primero, escribió CNN a principios de este mes, citando a los funcionarios anónimos.













“China quiere hacer un trato. Simplemente no saben cómo hacerlo”, Trump ha dicho. “Son personas orgullosas”.

Además, Washington tiene la intención de utilizar negociaciones sobre posibles exenciones arancelarias para presionar a los socios comerciales estadounidenses para frenar sus lazos con China y aumentar la presión sobre Beijing, informó el Wall Street Journal la semana pasada, citando fuentes no identificadas.

En una declaración el lunes, el Ministerio de Comercio Chino enfatizó que tomaría represalias contra cualquier país que lleve ese acuerdo “A expensas de los intereses de China”.