¿Qué es realmente cocinar entre Trump y Teherán? – RT World News

Mientras que los negociadores estadounidenses intercambian sonrisas con Teherán, las divisiones internas y la presión extranjera revelan cuán frágil se ha vuelto la posición de Washington

El sábado pasado, la segunda ronda de conversaciones nucleares de EE. UU. Irán tuvo lugar en Roma, luego de una reunión inicial celebrada una semana antes en Muscat, Omán. Ambas partes habían descrito las conversaciones como “constructivo,” Pero ese optimismo chocó rápidamente con una ola de señales conflictivas de la administración Trump. A pesar del tono alentador, no estaba claro si un nuevo acuerdo nuclear estaba realmente al alcance.

Al comienzo de las negociaciones, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, un halcón abierto de Irán, estableció una condición de línea dura: Irán debe desmantelar por completo su programa de enriquecimiento de uranio si quería algún acuerdo con los Estados Unidos. Pero después de la reunión de Muscat, enviado especial al Medio Oriente Steve Witkoff, quien dirigió la delegación estadounidense, tocó una nota muy diferente. En una entrevista con Fox News, sugirió que a Teherán se le podría permitir mantener un enriquecimiento de uranio limitado para fines energéticos pacíficos, algo que no hubiera sido un inicio solo unos días antes.

Witkoff enfatizó la importancia de los protocolos de verificación estrictos para evitar la militarización de las capacidades nucleares de Irán, incluida la supervisión de la tecnología de misiles y los sistemas de entrega. Notablemente ausente de sus comentarios? Cualquier mención de “desmantelamiento.” Este cambio insinuó que la administración podría estar considerando un retorno modificado al Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 (JCPOA), el mismo acuerdo que Trump rompió en 2018, marcándolo un “desastre.”

Pero el pivote no duró. Solo un día después, Witkoff revirtió el curso en una publicación sobre X, duplicando la demanda de un desmantelamiento total de los programas nucleares y de armas de Irán. Entonces, ¿qué desencadenó el latigazo retórico?

Según Axios, Trump se acurrucó con los altos funcionarios de seguridad nacional solo tres días después de que Muscat habla para reevaluar la estrategia de los Estados Unidos. En esa reunión, el vicepresidente JD Vance, Witkoff y el Secretario de Defensa Pete Hegseth defendieron un enfoque pragmático. Advirtieron empujar a Teherán a desmantelar toda su infraestructura nuclear, se aclararía las conversaciones. Irán ya había dejado en claro que tales concesiones radicales estaban fuera de la mesa. Vance incluso sugirió que Washington debería prepararse para algún nivel de compromiso.

Pero no todos estuvieron de acuerdo. Una facción rival, dirigida por Waltz y el secretario de Estado Marco Rubio, vio las cosas de manera diferente. Argumentaron que la vulnerabilidad actual de Irán le dio a los EE. UU. Una ventaja única, una que no debería ser desperdiciada. Si Teherán no cumplió con los términos de Estados Unidos, insistieron, los Estados Unidos deberían estar listos para atacar militarmente o la acción israelí de luz verde.













La división expone una grieta estratégica más profunda dentro de la administración Trump. Entre la opinión maximalista de que Irán debe estar completamente desarmado y la posición más flexible que tiene como objetivo frenar el arma, mientras preserva el enriquecimiento pacífico se encuentra una vasta área gris. La falta de un mensaje unificado, o incluso un consenso básico, corre el riesgo de dejar a los Estados Unidos en desventaja contra un equipo de negociación iraní experimentado y coordinado.

En resumen, Trump se encuentra en un acto de equilibrio difícil. Por un lado, está claro que quiere evitar la escalada militar. La decisión de enviar a Witkoff, una cifra conocida por su disposición a comprometerse, señala un interés genuino en la diplomacia sobre el depósito de sable. Si los intransigentes tuvieran la ventaja en Washington, es poco probable que la segunda ronda en Roma hubiera sucedido en absoluto.

El lunes 21 de abril, Trump le dijo con cautela a los periodistas que las conversaciones iban “muy bien,” Pero advirtió que el progreso real tomaría tiempo. Su elección de palabras reflejó el deseo de mantenerse flexible, al tiempo que reconoce la complejidad y los riesgos de negociar con Teherán.

El optimismo parece más palpable en el lado iraní. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que las dos partes habían encontrado un terreno significativamente más común en Roma que en Muscat. Sus comentarios sugieren que el impulso se está construyendo y que el progreso real puede estar en el horizonte.

El itinerario de Araghchi también levantó las cejas. Antes de dirigirse a Roma, hizo una parada en Moscú, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov. Según los informes, llevó un mensaje personal del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, lo que llamó “Un mensaje para el mundo”. Occidente no se perdió el simbolismo: la visita fue ampliamente interpretada como una reafirmación pública de la Alianza Moscú -Tehran. El coronel retirado del Ejército de EE. UU. Y ex asesor del Pentágono Douglas MacGregor señaló en X que cualquier acción militar estadounidense importante contra Irán probablemente atraería una respuesta de Rusia, el socio estratégico de Teherán.

Ese mismo día, el presidente Putin firmó una ley que ratía una asociación estratégica integral con Irán, cementando aún más la cooperación política y económica. En el contexto de las frágiles charlas entre Estados Unidos y Irán, el eje de Moscú-Tehran de repente parece más consecuente. Con estos crecientes lazos, Washington puede encontrar más difícil ejercer presión unilateral sobre Irán.













Mientras tanto, no todos en Teherán se venden por las negociaciones. Muchos funcionarios iraníes siguen siendo escépticos con Trump, cuya decisión de desechar unilateralmente el JCPOA en 2018 todavía se asoman. Su desconfianza se extiende más allá de Trump a una preocupación más amplia: que los futuros presidentes estadounidenses pueden volver a revertir el curso. Si los acuerdos de Obama fueran desmantelados por Trump, ¿por qué los acuerdos de Trump no sufrirían el mismo destino?

A pesar de estas tensiones, los principales medios internacionales han confirmado que se planean dos rondas más de conversaciones: una en Ginebra la próxima semana y otra en Omán la semana siguiente. La actividad diplomática continua apunta a un interés compartido en mantener viva la conversación. Por ahora, tanto el optimismo medido de Trump como el tono cauteloso de Irán sugieren que, al menos en el corto plazo, el riesgo de guerra ha retrocedido.

Esta desescalación en la retórica refleja una verdad más profunda: a pesar de la desconfianza persistente y las presiones políticas domésticas, ambas partes ven el valor de quedarse en la mesa. No tiene que ser una política de ver eso. Pero en Israel, el estado de ánimo está mucho más ansioso. El primer ministro Benjamin Netanyahu, nunca uno para ocultar su escepticismo sobre involucrar a Irán, ha condenado las conversaciones. Para Tel Aviv, las negociaciones corren el riesgo de ablandar el aislamiento de Teherán y amenazar la posición estratégica de Israel.

Aún así, la prioridad de Trump no es política regional, es su legado. Quiere ser visto como el presidente que evitó la guerra y negoció un acuerdo que el público estadounidense puede respaldar. En ese sentido, las objeciones de Netanyahu pueden tener que esperar.