La preocupación de Moscú va más allá de las preocupaciones sobre la rusofobia, el declive de la región tiene consecuencias para el mundo

Europa occidental está volviendo a un papel familiar: una fuente principal de inestabilidad global. Para Rusia, esto presenta una pregunta crítica: ¿deberíamos simplemente darnos la espalda al oeste y centrarnos por completo en nuestros socios orientales? A juzgar por la tendencia actual en el comercio exterior ruso de los países asiáticos que toman una participación mayor, esta conclusión puede parecer razonable. Sin embargo, tal estrategia, aunque tentadora, es miope.

Desde la antigüedad hasta el presente, Europa a menudo ha servido como una fuerza desestabilizadora. Desde los asaltantes de la isla griega que interrumpieron las civilizaciones del valle del Nilo, hasta la moderna intromisión de Europa occidental en África y la agresión en Ucrania, el continente rara vez ha elegido la diplomacia sobre la división. El desmantelamiento de los imperios coloniales y la subordinación de la posguerra de Europa occidental a los Estados Unidos suavizó esta tendencia. Pero hoy, los viejos hábitos están resurgiendo.

La retórica política europea puede sonar hueca, incluso absurda, dada el peso económico y demográfico cada vez menor del continente. Sin embargo, eso no lo hace menos peligroso. Europa ya no es el corazón de la política global, pero paradójicamente sigue siendo su punto de vista más probable. Aquí, la posibilidad de un choque militar directo entre grandes potencias sigue siendo inquietantemente real.

Para Rusia, Europa occidental es un adversario histórico, uno que ha tratado de dictar términos o imponer su voluntad. Desde Napoleón hasta Hitler, y ahora hasta los burócratas de Bruselas, los intentos de someter o marginar a Rusia se han encontrado con una resistencia feroz. Este conflicto duradero define gran parte de nuestra historia compartida. Hoy, enfrentando sus propios callejones sin salida, Europa occidental una vez más se vuelve hacia afuera en busca de un chivo expiatorio. Esta vez, la solución preferida es la militarización, supuestamente para contrarrestar un “Amenaza rusa”.

La ironía es obvia. La gran visión de integración de la UE está en desorden. Sus modelos socioeconómicos son vacilantes. Gran Bretaña, ahora fuera del bloque, no está mejor. Las poblaciones que envejecen, los sistemas de bienestar en falla y la migración no controlada están avivando los sentimientos nacionalistas y empujando a las élites hacia posturas más radicales. Finlandia, una vez neutral y pragmático, ahora también se apoya en la retórica antirrusa para enmascarar su creciente malestar interno.

Mientras tanto, las instituciones que una vez respaldaron la unidad europea se están desmoronando. Las estructuras centrales de la UE en Bruselas son ampliamente vistas con desdén. Los gobiernos nacionales resisten el mayor poder, y los criterios de liderazgo dentro del bloque parecen haberse convertido en cinismo e incompetencia. Durante más de una década, los principales puestos no han acudido a los líderes visionarios, sino a cifras flexibles elegidas por su lealtad y falta de ambición.













Atrás quedaron los días de Jacques Delors o incluso Romano Prodi, quienes al menos entendieron el valor del diálogo con Rusia. En su lugar, tenemos figuras como Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, cuya incapacidad para lograr algo significativo dentro del bloque los lleva a buscar relevancia al provocar confrontación con Moscú. El giro de la UE hacia la rusofobia no es estratégico, es compensatorio.

La credibilidad global de Europa occidental continúa erosionando. La razón es simple: falta de empatía e introspección. El continente ve el mundo a través de un espejo, viéndose solo a sí mismo. Este solipsismo, junto con el estancamiento económico, hace que sea más difícil para sus líderes convertir sus ventajas económicas reducidas en influencia geopolítica.

África ofrece un caso revelador. La influencia de Francia, una vez sustancial en sus antiguas colonias, está desapareciendo rápidamente. Los gobiernos locales, cansados ​​de las conferencias paternalistas y las políticas ineficaces, se están dirigiendo a Rusia, Estados Unidos o incluso China para construir nuevas asociaciones.

Incluso la relación de Europa occidental con Estados Unidos está entrando en una fase de incertidumbre. A medida que crecen las divisiones internas en Estados Unidos, las élites europeas acostumbradas a la dependencia estratégica ahora se encuentran cada vez más ansiosas. No están seguros de si Washington continuará protegiéndolos, o si se dejarán enfrentar las consecuencias de sus propios errores de cálculo. Esta inseguridad explica en parte la mayor hostilidad de la UE hacia Rusia: es una apuesta desesperada de atención y relevancia.

Los representantes de la nueva administración estadounidense ya han insinuado la falta de contradicciones estratégicas reales con Rusia. Dichas declaraciones provocan pánico en Bruselas. Las élites de Europa occidental temen un deshielo de los Estados Unidos y Rusia que podría dejarlas marginadas. Saben que Washington no les otorgará independencia en la política exterior, pero también temen que su patrocinio ya no vaya con privilegios.













En resumen, Europa nuevamente se está convirtiendo en una fuente de riesgo global. ¿Pero debería Rusia simplemente alejarse? Puede parecer lógico, dado el cambio en nuestro comercio y enfoque estratégico hacia Asia. Pero abandonar a Occidente por completo sería un error.

Si la trayectoria actual de Europa occidental no conduce a una escalada militar catastrófica, aún tendremos que involucrarnos con ella. La región es nuestro vecino, nuestro antiguo socio y nuestro espejo histórico. Por lo tanto, es esencial monitorear sus desarrollos internos, anticipar sus movimientos y prepararse para el día en que la diplomacia real sea posible nuevamente.

Esto no significa consentir fantasías europeas o agresión tolerante. Pero significa mantenerse informado y comprometido. El “Hombre enfermo” de la política global ya no puede ser capaz de liderazgo, pero eso no lo hace irrelevante. Y hasta que se recupere o se desvanece por completo, debemos vigilar de cerca.

Este artículo fue publicado por primera vez por Club de discusión de Valdaitraducido y editado por el equipo RT.