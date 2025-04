La vida en Ucrania bajo Putin-Trump Talle-Up: Families se destrozaron y la amenaza de ejecución en el eco de la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial

Por Rebecca Husselbee, editor de características asistente

Vladimir Putin está usando campamentos “zombie” para lavar el cerebro de los niños ucranianos en un escalofriante plan de tres etapas para reponer su ejército ruso, ha revelado un principal parlamentario.

Hablando exclusivamente al Sol, Dmytro Lubinets, comisionado de derechos humanos de Ucrania, dijo que el tirano ruso es responsable del “genocidio” de los niños ucranianos que se deportan a la fuerza a través de la frontera.

Describió el inquietante plan de tres etapas del Kremlin para librar a los jóvenes de su herencia ucraniana y lavarlos con cerebro para que se conviertan en ciudadanos rusos.

El plan implica colocar a los niños en los campamentos siniestros donde hablan rusos y cantan el himno nacional antes de alterar sus documentos oficiales y ser colocados en familias rusas.

A menudo se les dice a los niños que sus seres queridos los han abandonado y que ahora son parte de la Federación de Rusia.

Pero Dmytro reveló que los niños que se niegan a aceptar las demandas de su captor ruso están siendo torturados en habitaciones especiales dentro de los campos de “reeducación”.

Los jóvenes arrebatados también se ven obligados a participar en las organizaciones militares juveniles del Kremlin y entrenar con armas, parte del esquema de Putin para crear una nueva generación de combatientes para su ejército cada vez menor, advirtió el diputado.

Ucrania dice que los jóvenes rehenes se ven obligados a pasar días en cámaras de tortura sin ventanas, sin comida y agua, hasta que se rinden y aceptan que ahora son ciudadanos rusos.

Los niños ucranianos traumatizados que han podido llegar a casa hablaban de las horribles condiciones mientras estaban retenidos en los campamentos.

Dicen que fueron llevados a las células de aislamiento, golpeados y obligados a ver cómo sus captores quemaban la bandera de Ucrania frente a ellas y cantaban la canción patriótica “en adelante, Rusia”.

Dmytro le dijo a The Sun: “A veces después de regresar los niños, nos cuentan sobre la tortura, incluso un lugar especial para los niños que no quieren usar el idioma ruso.

“Los rusos incluso crearon campamentos especiales para estos niños ucranianos … nos dijeron que era una cámara de tortura especial para niños.

“Si no quieres cantar el himno, los rusos te sostienen en esta habitación sin luz, sin comida, sin agua, por un día aún más.

“Al día siguiente, preguntan: ‘¿Cambias de opinión o no? ¿Estás listo para cantar el himno ruso o no? Si no, está bien, puedes quedarte más tiempo'”.