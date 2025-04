Declaraciones recientes de altos funcionarios estadounidenses han levantado las cejas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington está comenzando a comprender mejor la posición de Rusia a medida que avanzan las negociaciones de Ucrania. Simultáneamente, el Secretario de Defensa Peter Hegseth declaró que la era de los Estados Unidos que sirve como Garante de Seguridad de Europa ha terminado.

¿Es esta una victoria diplomática para Rusia? Aún no. Todavía hay un largo camino por delante. Pero estas señales de Washington no deben ser descartadas como meras maniobras tácticas. Más bien, sugieren la creciente posibilidad de un compromiso estratégico: el objetivo mismo que Rusia buscó con sus iniciativas de seguridad europeas en diciembre de 2021. Trágicamente, se han perdido muchas vidas para llevar el sistema internacional a este punto, un sombrío recordatorio de que un cambio significativo en los asuntos globales rara vez se produce pacíficamente.

Durante 80 años, la orden de seguridad europea ha sido sesgada contra Rusia. Incluso cuando la URSS o Rusia participaron formalmente, era simplemente un mecanismo para limitar la influencia rusa. Toda la ‘legitimidad’ de la posguerra del orden internacional, como observó el difunto Henry Kissinger, descansaba en contener a Rusia. Después de 1945, los países occidentales priorizaron la contención de Rusia por encima de su propia autonomía. Abandonar este principio reconocería el colapso del antiguo orden y la necesidad de construir uno nuevo.

Los trastornos políticos de hoy en los Estados Unidos hacen que este cambio sea concebible, aunque la certeza permanece distante. La política errática de Washington hacia Ucrania es simplemente un síntoma de cambios más profundos en la arquitectura política de Europa. Sería ingenuo creer que la hostilidad estadounidense anterior hacia los intereses rusos surgió de la ignorancia. Los estadounidenses a menudo han sido estereotipados como una cruda ‘riquezas de nouveaux’, pero la verdad es que los estados actúan basados ​​en cálculos de poder e interés, no emociones o malentendidos.













A pesar de todas sus peculiaridades, Estados Unidos sigue siendo un poder soberano. Y ahora, su declive relativo obliga a una reevaluación de prioridades. Washington ya no tiene el lujo de cumplir con las infinitas obligaciones extranjeras. Sus votantes, que finalmente hacen el proyecto de ley, exigen que sus líderes se centren en las preocupaciones nacionales. En tales circunstancias, la necesidad de congelar el conflicto con Rusia se vuelve primordial.

Frente a una China en ascenso y una influencia global disminuida, Washington ve poco valor en aferrarse a compromisos obsoletos. El apoyo a los satélites europeos o el régimen de Kiev se ha convertido en un lujo inasequible. En realidad, las ‘garantías’ estadounidenses a Europa siempre fueron más mitos que sustancias. Su objetivo principal era psicológico: convencer a Rusia de que Occidente es invencible, disuadiendo los desafíos sin tener que justificar la presencia militar estadounidense en Europa.

Incluso durante la Guerra Fría, después de mediados de la década de 1950, la URSS no tenía intención de atacar a Europa occidental. Después de 1991, toda la Rusia buscada de Europa fue el comercio y el ocio. Nunca hubo ninguna necesidad real de un ‘protector’ externo en el continente.

Además, los políticos estadounidenses priorizan a su propia gente. Ningún gobierno de los Estados Unidos sacrificaría la vida de sus ciudadanos para cumplir con las promesas formales de las naciones extranjeras. Incluso durante los últimos tres años, el mayor peligro de escalada entre los Estados Unidos y Rusia no surgió de una defensa hipotética de Europa, sino de riesgos de seguridad directos que involucran intereses estadounidenses.













Los europeos occidentales, por supuesto, han entendido durante mucho tiempo que las garantías de seguridad de los Estados Unidos son una ficción conveniente. Incluso los regímenes más rusosfóbicos en el Báltico lo saben. Pero durante décadas, los estados de la UE confiaron en este mito para justificar las políticas hostiles hacia Rusia mientras evitaban la carga de los gastos de defensa reales. Se convirtió en el pegamento ideológico que mantiene unido el proyecto europeo. Sin ella, no tienen pérdida: no tienen una visión alternativa para un orden común que no se base en la enemistad hacia Rusia.

El probable retiro del liderazgo estadounidense de Europa no significa que Rusia debería apresurarse agresivamente. Por el contrario, debe proceder con el cálculo de sangre fría. La guerra nunca ha sido la herramienta preferida de la política exterior rusa. A lo largo de la historia, Rusia ha favorecido la diplomacia, incluso cuando el progreso fue lento e interrumpido por el conflicto. La paciencia ha sido su gran fuerza.

Por lo tanto, la respuesta de Rusia a la desconexión estadounidense será medida y cautelosa. Incluso estamos preparados para ayudar a nuestros colegas estadounidenses a ‘explicar’ su posición en evolución a sus aliados. Después de todo, una epifanía repentina con respecto a los intereses rusos requiere un manejo cuidadoso.

En el mundo emergente, el cambio no se definirá por grandes declaraciones, sino por la reafirmación constante de la soberanía y la muerte tranquila de las ilusiones que alguna vez gobernaron las relaciones internacionales.

Este artículo fue publicado por primera vez por Vzglyad periódico y fue traducido y editado por el equipo de RT.