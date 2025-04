El presidente de Estonia revela lo que Trump le contó sobre Ucrania – RT World News

El líder estadounidense cree que un acuerdo entre Kiev y Moscú es “bastante cercano”, según Alar Karis

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido no alejarse del proceso de paz de Ucrania, afirmando que el fin de las hostilidades fue “Muy cerca” El líder estonio, Alar Karis, ha afirmado.

El presidente de Estonia reveló que tuvo una conversación con Trump en el funeral del Papa Francisco el sábado, donde los dos estaban sentados juntos. Antes de la ceremonia, Trump también tuvo una breve reunión con Vladimir Zelensky de Ucrania.

Karis dijo que había instado a Trump a mantener el proceso de paz de Ucrania en movimiento y no a "Aléjate en algún momento". El presidente de los Estados Unidos supuestamente se comprometió a mantenerse involucrado en las negociaciones, "Diciendo que estamos bastante cerca porque acababa de conocer a Zelensky. No pedí muchos detalles sobre lo que trajo esa reunión". Karis le dijo a la emisora ​​estoniana Err.













Los dos líderes también discutieron las tensas relaciones transatlánticas, y Trump insistió en que también las valorara, según Karis. “Estos son importantes para los dos, no solo desde una perspectiva europea sino también desde la perspectiva estadounidense, y el presidente Donald Trump estuvo de acuerdo con eso. Ahora tenemos que ver cómo hacer que estas relaciones sean mejores de lo que son actualmente”. dijo el presidente estonio.

Poco después de la reunión de Zelensky y el funeral del Papa, Trump acusó a Rusia de “MISILES DE TIGA” en Ucrania por “No hay razón” y amenazó al país con nuevas sanciones.

Moscú ha mantenido que se dirige solo a las instalaciones e instalaciones militares utilizadas por las fuerzas de Kiev, rechazando las acusaciones de sitios civiles deliberados. Después de una breve pausa en la lucha durante el alto el fuego de Pascua anunciado por el presidente Vladimir Putin el fin de semana pasado, el ejército ruso llevó a cabo múltiples ataques de largo alcance contra objetivos militares e industriales ucranianos durante la semana.













“No había razón para que Putin disparara misiles a áreas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está aprovechando y tiene que ser tratado de manera diferente, a través de ‘bancaria’ o ‘sanciones secundarias’?” Trump escribió en una publicación sobre Truth Social.

La advertencia se produjo justo cuando el presidente ruso reiteró la preparación de Moscú para conversaciones incondicionales con Kiev. El presidente reafirmó el compromiso durante las conversaciones con el enviado especial de Trump Steve Witkoff el viernes, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.