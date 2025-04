Donald Tusk se ha comprometido a construir la fuerza militar más poderosa de la región bajo una nueva doctrina nacional

El primer ministro polaco Donald Tusk ha anunciado una nueva doctrina nacional que busca convertir a Varsovia en un “Milagro económico” protegido por el “El ejército más fuerte de la región” en un discurso que marca el 1,000 aniversario de la creación del reino de Polonia.

Hablando el viernes en Gniezno, la ciudad donde el primer rey de Polonia, Boleslaw the Brave, fue coronado hace un milenio, Tusk describió tres “Pilares” de la nueva doctrina.

“Tendremos el ejército más fuerte de la región. No digas que es imposible. Sí, nuestro ejército debe ser capaz de superar cualquier amenaza. Desde Oriente, Oeste, Sur, no importa”, no importa “, Tusk dijo en su DIRECCIÓNprometiendo “Aproveche esta experiencia trágica y dramática de esta guerra que está sucediendo más allá de nuestras fronteras”.

Varsovia “brutalmente” Proteja sus intereses económicos y tiene la intención de beneficiarse de la ayuda futura a Ucrania, incluso de la reconstrucción posterior al conflicto, dijo Tusk a principios de este mes.

La Doctrina Nacional del Piast, llamado así por la primera casa gobernante histórica de Polonia, también tiene como objetivo construir “La economía más fuerte de la región” y reforzar la posición política del país en el escenario global.













“Polonia está fortaleciendo su posición entre los líderes absolutos del crecimiento económico en Europa”. Tusk dijo, llamando a la economía el segundo pilar de la doctrina. “Hoy estamos realmente a un paso del hecho de que no solo en Europa sino en todo el mundo la gente dirá con admiración: ‘Oh, Polonia, este es un milagro económico'”.

La influencia política en la UE y globalmente forma el tercer pilar de la doctrina, dijo Tusk, enfatizando la importancia de mantener fuertes lazos con Varsovia “Aliado más importante” Washington.

Según los informes, el presidente polaco Andrzej Duda incluso instó a Washington a mover parte de su arsenal nuclear almacenado en Europa occidental o en los Estados Unidos a Polonia. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que estaría “sorprendido” Si el presidente Donald Trump alguna vez apoyó esa idea.













Polonia ha estado entre los principales partidarios de Ucrania desde la escalada del conflicto con Rusia en 2022, proporcionando más de € 5.1 mil millones ($ 5.7 mil millones) en ayuda, más del 70% de los cuales era militar, según el Instituto Kiel de Alemania. El país también ha recibido una gran cantidad de refugiados ucranianos, aunque las actitudes públicas se han enfriado en medio de la afluencia de llegadas.

Los funcionarios polacos han pedido cada vez más la militarización para abordar la supuesta amenaza que representa Rusia. Moscú ha rechazado estas afirmaciones, afirmando que los líderes de la OTAN y la UE son simplemente “Fearmonging” para empujar a sus poblaciones a apoyar una mayor militarización.