Mi abuelo sobrevivió a los campos de concentración nazis: ahora es mi deber aplastar a Hamas y salvar a Israel, dice Brit Dad

El nieto de un sobreviviente del Holocausto ha contado cómo renunció a su vida “cómoda” en el Reino Unido para unirse al ejército de Israel.

El Capitán U, de 33 años, sirvió en la unidad de búsqueda y rescate, ayudando a cualquiera que lo necesite, incluso terroristas, y ahora es un reservista.

7 Capitán U, 33 años, sirve como reservista en las FDI. Crédito: suministrado

7 Es el nieto del sobreviviente del Holocausto Manfred Goldberg Crédito: suministrado

7 Capitán que te mudaste a Israel desde el Reino Unido cuando tenía 18 años Crédito: suministrado

Contó cómo en medio de la carnicería del 7 de octubre, dio desesperadamente instrucciones sobre cómo hacer un torniquete por teléfono a un amigo cuyo amigo había recibido un disparo en la pierna mientras conducía a su esposa y un bebé a un lugar seguro.

“Como paramédico, o cualquier campo médico, la regla número uno es que ayudes a cualquiera, sin importar quiénes sean”, dijo a The Sun.

“Ayudamos a todos. No es nuestro trabajo juzgar”.

El abuelo del Capitán U Manfred Goldberg, Nacido en Kassel, CentralAlemania, encontró un refugio seguro en el Reino Unido después de sobrevivir a los horrores del Holocausto en el que seis millones de judíos fueron asesinados.

Inspirado por la historia de su abuelo y la historia de su familia, el Capitán U dejó lo que describió como una vida “cómoda” en Gran Bretaña para mudarse a Israel.

Le dijo a The Sun: “Cuando tenía 18 años, decidí ir a Israel para mi año sabático.

“Estaba voluntario para MDA [Magen David Adom]que es el servicio de ambulancia en Israel, durante el año que decidí que quería mudarme a Israel.

“[The decision was] En gran medida basado en la historia de mi familia y las experiencias de mi abuelo, y Israel es la patria judía “.

El valiente Manfred, luego de solo nueve, quedó atrapado en Alemania con su madre Rosa y su hermano Herman, de cinco años, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939.

En Diciembre de 1941, se les dio solo diez minutos para empacar antes de ser transportados en un tren abarrotado durante tres días a un gueto superpoblado en el letón plataforma de capitala.

Entrevista de sobrevivientes del Holocausto

Judíos Tuve que vivir 25 a una casay Manfred, en este momento 11, era conocido solo por el número 54678 y en una dieta de inanición.

La familia soportó los horrores de seis campos de concentración y Manfred fue forzado a trabajar en el trabajo de esclavos.

Trágicamente un día mientras Manfred y su madre trabajaban, Herman fue llevado por las SS y nunca fue visto nuevamente.

Goldberg fue trasladado a Stutthof, un campamento cerca de la ciudad polaca de Gdansk, cuya puerta principal se conoció como The Gateway of Death porque muy pocos reclusos se fueron vivos.

En un giro de terror final, justo cuando la guerra estaba llegando a su fin, Manfred y su madre fueron marchadas a 25 millas al noroeste, donde cientos de prisioneros fueron pasados ​​de barcazas y retrasaron en alta mar durante días sin comida o agua.

Sorprendentemente, cuando los guardias de las SS desaparecieron, los prisioneros más fuertes rasgaron tablas y los usaron como remos para remar los enormes barcos de regreso a la orilla.

Pero justo cuando los internos aterrizaron, los guardias regresaron.

Primero dispararon a aquellos demasiado débiles para escapar, y luego redondearon a los que habían llegado a la orilla, incluidos Manfred y su madre, y comenzaron a marcharlos de regreso a Alemania.

Afortunadamente, llegó una columna de tanque británico y los nazis huyeron, y Manfred y su madre se reunieron con su padre Benno, quien escapó al Reino Unido.

7 Manfred a la edad de tres años Crédito: Arthur Edwards / The Sun

7 Manfred sosteniendo una pintura de su hermano menor Herman Crédito: Arthur Edwards / The Sun

Manfred, ahora de 94 años, forjó una carrera como ingeniero, se casó y tuvo cuatro hijos, pero se negó a contar su historia durante más de 50 años.

El Capitán U dijo: “Al crecer, no escuchamos sobre la historia de mi abuelo hasta que One Tisha, que es uno de los días más tristes de la historia judía, se le pidió que hablara en una sinagoga local.

“De repente comenzó a hablar, y nadie lo había escuchado hablar antes, incluidos sus hijos y nietos.

“Creo que hay dos tipos de sobrevivientes. Hay sobrevivientes que cuando se fueron dondequiera que estuvieran y llegaron a otro lugar, se quedaron en modo sobreviviente.

“Nunca fue así. Sus amigos y familiares no sabían por lo que había pasado. Construyó una vida para sí mismo”.

Inspirado por su abuelo, el Capitán U, que creció en Hendon, Londres, se mudó a Israel y se unió a las FDI en 2011 y no ha mirado hacia atrás.

El Capitán U comenzó como soldado en la unidad de búsqueda y rescate antes de entrenar para convertirse en un médico de combate.

Después de que Hamas se extendió por la frontera de Gaza el 7 de octubre de 2023, matando al azar y tomando a más de 250 rehenes, el Capitán U ha estado en el servicio de reserva con sede en Jerusalén.

Contó cómo en lo que era uno de los días más oscuros de Israel, apresuró a su esposa y a un bebé de tres meses a un lugar seguro sabiendo que sería llamado en cuestión de minutos.

“Recuerdo las decisiones que tuve que tomar”, dijo el Capitán.

“Creo que mi auto estaba medio lleno de gasolina. Pensé, ¿me detengo ahora en una estación de servicio con mi esposa e hijo en el automóvil, o continúo al centro o al sur, donde será más peligroso y llenará allí sin ellos en el automóvil?

7 Capitán U dijo que creció sin conocer la historia de su abuelo Crédito: suministrado

7 Manfred, ahora de 94 años, encontró un refugio seguro en el Reino Unido después de sobrevivir al Holocausto Crédito: Simon Jones

“Y luego mi amiga me llamó, y tenía otra amiga en la línea que había recibido un disparo en la pierna y estaba en una ambulancia y no podía llegar al servicio de ambulancia.

“Tuve que darle instrucciones para hacer un torniquete para detener el sangrado mientras conducía a mi esposa e hijo en el automóvil.

“Ella detuvo el sangrado y le salvó la vida”.

Además de su trabajo diario, el Capitán U puede ser llamado en cualquier momento.

“Tenemos dos roles”, dijo.

“Nuestro papel principal es la búsqueda y el rescate, por lo que cada vez que hay una amenaza de cohetes y edificios destruidos por cohetes o terremotos, tenemos un papel de rescate en el que trabajo en esos sitios.

“Y ahora debido al estrés y la cantidad de trabajo que tiene el ejército, también guardamos el deber de guardia, por lo que mantener la frontera segura.

“Estamos basados ​​en un área donde hay muchos incidentes, tiros de piedra, bombas de fuego, tiroteos. Pero también respondiendo a los accidentes automovilísticos, solo un papel más médico”.

Capitán U enfatizó que su trabajo es ayudar a cualquiera que lo necesite, sin importar sus antecedentes.

“La regla número uno es que ayudas a cualquiera, sin importar quiénes sean”, dijo.

“Judío, no judío, cristiano, musulmán, palestino, terrorista o víctima de un ataque terrorista, ayudamos a todos.

“No es nuestro trabajo juzgar o ejecutar”.

El Capitán U dijo que no tiene planes de regresar al Reino Unido a pesar de seguir siendo familiar en Londres.

“Estoy orgulloso [to serve in the IDF]. Sé que mi madre está muy orgullosa “, dijo.

“Creo que muchos israelíes ven servir en el ejército como deber y responsabilidad, pero no se dan cuenta de que también es un privilegio”.

El padre de uno también admitió que a pesar del conflicto en curso, se siente mucho más seguro en Israel.

“Me gusta citar a mi abuelo”, dijo el Capitán U.

“Mi abuelo, que estaba en Israel el 7 de octubre, dijo que se sentía más seguro en Israel el 7 de octubre que lo que siente en el Reino Unido desde entonces.

“Sería feliz caminando por las calles solo aquí en Israel que en Hendon, que también es un área predominantemente judía, debido al antisemitismo.

“Me siento mucho más seguro [in Israel]incluso cuando no estoy con mi esposa e hijo.

“Me siento más seguro por ellos cuando están allí en casa o con su familia que cuando vamos al extranjero o de regreso a Inglaterra.

“Regresamos a Inglaterra para visitar a mi familia, pero no tengo planes de regresar”.