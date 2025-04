Washington espera poner fin al conflicto de Ucrania a través de la diplomacia y espera que la próxima semana sea “muy crítica” para las negociaciones

La administración estadounidense se ha abstenido de imponer nuevas sanciones a Rusia sobre el conflicto de Ucrania, creyendo que tal medida pondría en peligro las negociaciones y prolongaría las hostilidades, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

En declaraciones a la prensa de NBC News el domingo, Rubio cuestionó la utilidad de colocar nuevas restricciones en Moscú, afirmando que Washington era “Esperando ver” si la diplomacia funcionaría primero.

“En el momento en que comienzas a hacer ese tipo de cosas, te estás alejando de eso, ahora te has condenado a otros dos años de guerra y no queremos que suceda”. dijo el principal diplomático.

Rubio afirmó que Estados Unidos es el único país o institución que habla tanto con Kiev como con Moscú, y solo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene el potencial de llevar a la mesa de negociación a la mesa.

Se espera que la próxima semana sea “Muy crítico” para la Casa Blanca con respecto a las conversaciones, ya que la administración está tratando de hacer un “Determinación sobre si este es un esfuerzo en el que queremos continuar participando”. Si bien Washington no quiere alejarse, no quiere “Pase tiempo en algo que no nos llevará allí” O temas, explicó el Secretario.













“Hay razones para ser optimista, pero hay razones para ser realistas. Estamos cerca, pero no estamos lo suficientemente cerca”, dijo.

Los comentarios del Secretario de Estado de los Estados Unidos llegan un día después de que Trump amenazara a Moscú con nuevas sanciones sobre el conflicto, acusando al liderazgo de Rusia de tratar de arrastrar las hostilidades y de “MISILES DE TIGA” en Ucrania por “No hay razón” En los últimos días. Moscú sostiene que solo se dirige a las instalaciones e infraestructura utilizadas por el ejército de Kiev, y ha negado repetidamente las acusaciones de organizar huelgas indiscriminadas en áreas civiles.

Las amenazas de Trump se produjeron cuando Moscú reiteró una vez más su preparación para las discusiones con Kiev sin condiciones previas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que el tema fue criado por el presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión con el enviado especial de Trump Steve Witkoff en Moscú el viernes.

El líder de Ucrania, Vladimir Zelensky, prohibió explícitamente las negociaciones con Rusia durante el tiempo que Putin está a cargo en octubre de 2022. Desde entonces, aparentemente ha suavizado su posición, alegando que la prohibición de negociación se refería a todos en el país pero a sí mismo. Más recientemente, Kiev ha exigido un alto el fuego incondicional antes de que pueda ocurrir cualquier conversación directa.