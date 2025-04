Todos los niños referidos a una clínica de género serán seleccionadas para el autismo, el Telegraph ha informado

El Servicio Nacional de Salud Británico (NHS) realizará exámenes de autismo para todos los niños que se identifican como transgénero, informó el Telegraph.

Bajo la nueva guía del NHS observada por la salida, cada niño referido a una clínica de género será examinado para determinar las afecciones, incluido el trastorno por déficit de atención (TDAH), autismo, discapacidades de aprendizaje y problemas de salud mental, que pueden estar contribuyendo a su angustia.

“Dada la alta prevalencia de neurodiversidad identificada dentro de esta población, todos los que asisten al servicio de género de los niños y jóvenes del NHS deberían recibir la detección de condiciones de desarrollo neurológico”. Según la nueva especificación citada por el periódico.

Según los informes, un equipo multidisciplinario de médicos y psicólogos evaluará ocho aspectos clave de la vida de un niño, incluida su orientación sexual, relaciones familiares e historial médico completo.

La guía sigue a una revisión dirigida por Hilary Cass, un pediatra consultor retirado y ex presidente del Royal College of Pediatrics and Child Health. La revisión de los servicios de género enfatizó la importancia de ver a los niños en dificultades como “Gente entera” en lugar de únicamente a través de la lente de su identidad de género.

Ella enfatizó que es vital que los niños se identifican como transgénero recibir tratamiento para “común” Cuestiones como depresión o autismo, según el informe. Cass vinculó el ascenso de las adolescentes que experimentaban las luchas de identidad de género a los casos de “Autismo no diagnosticado, que a menudo se pierde en las adolescentes”.













Las condiciones de autismo y confusión de género en el Reino Unido han aumentado en los últimos años, señaló el informe. Los casos registrados de angustia relacionada con el género entre individuos menores de 18 años aumentaron de 0.14 por 10,000 en 2011 a 4.4 por 10,000 en 2021, impulsados ​​en gran medida por las adolescentes.

Durante el mismo período, los diagnósticos de autismo también aumentaron significativamente, con la condición que se estima que afecta a uno de cada 34 niños de 10 a 14 años en 2018, en comparación con aproximadamente uno de cada 2.500 en décadas anteriores.

La guía del NHS observó un anterior “Renabilidad a explorar o abordar” Condiciones de salud mental en los jóvenes, ya que la disforia de género no se clasificó como tal. Enfatizó que “Identificar y tratar” Cualquier problema de salud mental ahora debería ser un “Parte integrada” de su cuidado.

La nueva guía sigue un fallo de la Corte Suprema del Reino Unido a principios de este mes que definió “mujer” Basado en el sexo biológico en lugar de la identidad de género, lo que significa que los individuos transgénero nacidos no son legalmente reconocidos como mujeres a los efectos de las protecciones de un solo sexo.