SPAIN y PORTUGAL POTING OUTEN – Animando en las calles a medida que la electricidad finalmente regresa después de que los países se detuvieran para detenerse

Los vítores estallaron en España y Portugal el lunes por la noche cuando la electricidad finalmente volvió a la vida después de un apagón colosal que hundió la península ibérica en la oscuridad.

La interrupción principal detuvo a dos naciones a una parada de molienda: vuelos de conexión a tierra, transporte público paralizante, noqueando hospitales y cerrando tiendas desde Lisboa hasta Barcelona.

12 La electricidad finalmente regresó a España y Portugal después de una interrupción importante Crédito: x

12 La gente vitoreó cuando el poder regresó a las calles de Lisboa Crédito: x

12 Cheers también estallaron en Madrid cuando el poder regresó el lunes por la noche Crédito: x

La causa del apagón masivo, que comenzó alrededor de las 10.33 a.m. tiempo del Reino Unido, sigue sin estar clara.

El Ministerio del Interior de España declaró una emergencia nacional y desplegó 30,000 policías para mantener el orden, ya que ambos gobiernos celebraron reuniones de gabinetes de emergencia.

“Esto es algo que nunca antes había sucedido”, dijo el primer ministro español Pedo Sánchez.

Alrededor del 61% de la energía de España fue restaurada el lunes por la noche, con electricidad que regresó primero al país vasco, Barcelona y partes de Madrid.

En Portugal, el operador de la cuadrícula Ren confirmó 85 de 89 subestaciones volvieron a estar en línea, incluida la capital Lisboa.

En las calles, la gente celebró. Algunas comidas cocidas a la luz de las velas, otras acudieron en masa a las plazas en reuniones improvisadas, y los estantes de los supermercados se despojaron al descubrir cuando los residentes se apresuraron a abastecerse.

Pero aún se desconoce lo que hizo que ambos países se hundieran en la oscuridad.

“Podría haber mil y una causa, es prematuro evaluar la causa”, dijo Joao Concicao, miembro de la junta del operador de la red de Portugal Ren.

Sugirió, sin embargo, el apagón puede haber comenzado con una “oscilación muy grande en el voltaje eléctrico, primero en el sistema español, que luego se extendió al sistema portugués”.

El operador de la cuadrícula de España, Ree, señaló una falla de conexión con Francia.

SPAIN y PORTUGAL POWER STOCAGE: los apagones de barrido cerraron Internet y el transporte de muelle para detenerse

12 Un trabajador ayuda a un cliente con una antorcha en un supermercado durante un corte de energía que golpeó grandes partes de España

12 Los fanáticos del tenis se ven después de que los partidos se suspenden debido a un corte de energía Crédito: Reuters

12 Los empleados se paran dentro de un supermercado sin luces en Burgos Crédito: AFP

“El alcance de la pérdida de energía fue más allá de lo que los sistemas europeos están diseñados para manejar y causaron una desconexión de las redes españolas y francesas, lo que a su vez condujo al colapso del sistema eléctrico español”, dijo Eduardo Prieto de Ree.

Pedro Sánchez reveló que España perdió 15 GW de electricidad en solo cinco segundos, equivalente al 60% de la demanda del país.

“Los técnicos estaban trabajando para descubrir por qué ocurrió esa caída repentina”, dijo.

A pesar de los rumores de sabotaje, el primer ministro portugués, Luis Montenegro, dijo que “no había indicación” de un ataque cibernético.

Aún así, Sánchez confirmó que había hablado con el Secretario General de la OTAN Mark Rutte como precaución.

Caos de apagón

Las consecuencias fueron rápidas y generalizadas.

Los trenes fueron cancelados, los metros cerrados y los semáforos en ambos países se oscurecieron.

En Madrid, los residentes salieron a las calles en chalecos reflectantes para dirigir el tráfico, y algunos quedaron atrapados en autos y ascensores metropolitanos estancados.

Los hospitales en Madrid y Cataluña suspendieron todas las operaciones de rutina, pero mantuvieron salas de emergencia funcionando con generadores de respaldo.

Se cerraron varias refinerías de petróleo, mientras que grandes minoristas como Ikea y Lidl cerraron sus puertas.

Más tarde, Sánchez dijo que alrededor de 35,000 pasajeros de tren habían sido rescatados, con 11 trenes aún atrapados en áreas remotas.

El juego en el torneo de tenis Open de Madrid también fue suspendido.

En línea, el tráfico de Internet de Portugal cayó el 90% y España cayó un 80%, según Cloudflare Radar.

El Banco de España aseguró al público que la banca electrónica todavía funcionaba “adecuadamente” en los sistemas de respaldo.

Mientras que las luces vuelven lentamente, la causa completa y el costo de la interrupción permanecen bajo investigación.

Prieto advirtió que los sistemas podrían tardar “varias horas” en estabilizarse por completo.

12 Los autos de la policía patrulla tráfico causado por semáforos muertos en Madrid

12 La gente se sienta afuera de la estación de tren de Joaquín Sorolla en Valencia después de que se cancelaron los servicios Crédito: Reuters

12 Los aeropuertos y otros centros de viaje fueron arrojados al caos

Dolor de cabeza de viaje de los británicos

Los británicos en el extranjero han tenido sus vacaciones severamente interrumpidas por las interrupciones, y ni siquiera pueden disfrutar de una pinta para calmarlos en medio del pánico.

Melanie Halsall estuvo en el último día de un viaje de Padel con seis amigos a Vale de Lobo, Southern Portugal, y no puede volver a la habitación del hotel.

A diferencia de los turistas en Benidorm, ella y sus amigos dicen que tienen “cerveza y galletas” para vivir durante la carnicería.

Melanie le dijo a The Sun: “Estábamos en un paseo cuando de repente todo salió.

“No podemos comprar nada porque las máquinas de tarjetas no funcionan, ni siquiera agua o helado. Pero tenemos cerveza y galletas, así que estamos sobreviviendo en eso.

“Todos dicen que es un ataque cibernético ruso. Es bastante preocupante. Todos somos madres y necesitamos contactar a nuestras familias, pero nuestros teléfonos están a punto de agotarse y no podemos cargarlos”.

Mientras tanto, el turno de benidorm, Mark England, advirtió que “si no ha tomado una bebida, no tiene suerte”, con bares y pubs no puede servir bebidas debido a la falta de poder para sus bombas.

Le dijo a la BBC: “Todavía no hay poder. Ahora estamos caminando por la calle principal y la mayoría de las tiendas están en la oscuridad y se cerran o tienen gente en las entradas diciendo que no puedes entrar.

“No hay máquinas de efectivo, ni semáforos, por lo que es extraño. Es un poco extraño”.

12 Este bar en Toledo, Central España, soldado a través de la interrupción Crédito: EPA

12 Melanie y sus amigos de Ilkley lo están resistiendo con cerveza y galletas Crédito: folleto

12 Sillas vacías en un restaurante Crédito: x

Algunos británicos de vacaciones en España y Portugal también se descarrilaron sus planes de viaje.

Ashley Brown, de 38 años, de Newcastle, planeaba volar a casa el lunes por la tarde, pero sus planes se redujeron después de que todos los pagos de la tarjeta fueron cortados.

El estilista, que estaba de vacaciones con un amigo, le dijo a The Sun: “Estábamos buscando recuperar el tren al aeropuerto, pero no hay forma de pagar.

“Todos los pagos están bajos. No puedo sacar dinero. Es una pesadilla absoluta. Estoy destinado a ver a los clientes por la mañana y no puedo llamar para cancelar”.

Ella agregó: “Son cosas como esta las que realmente lo ponen en perspectiva para ti. No tengo forma de pagar nada, y es realmente difícil obtener algo simple como una botella de agua.

“Mi vuelo se ha ido y no hay forma de que pueda explicar esto, ni siquiera puedo llamar a casa”.

Ayer varios vuelos salieron del aeropuerto de Barcelona, ​​pero las carreteras que rodeaban el centro de viajes estaban repletas de tráfico.

Se creía que el aeropuerto se ejecutaría con alimentos de emergencia. Pero cientos de británicos estaban luchando por salir de la ciudad.

El publicano John Stevenson, de 53 años, estaba de vacaciones con su esposa y sus dos hijos adultos después de salir a Barcelona el martes la semana pasada.

Él dijo: “Lo primero que noté fue que no podía bajar del quinto piso de mi hotel, pensé que solo éramos nosotros para empezar.

“Fui al supermercado y todo el lugar estaba en completa oscuridad, fue absolutamente surrealista. Era como una película de terror.

“Pude pagar en efectivo, pero en este punto en unas vacaciones tengo un poco del que estaba buscando deshacerme del aeropuerto. Si esto continuara durante días, sería un infierno.

“Tengo un auto de alquiler y conduciré al aeropuerto más tarde, pero estoy casi vacío con combustible y no he podido llenar en ningún lado.

“Simplemente te muestra, todo puede pasar de estar bien, a ser potencialmente peligroso, completamente de la nada”.