Internet está inundado de citas atribuidas a los filósofos chinos. Quien no ha visto un meme con un “Confucio” decir o oído hablar del llamado “Antigua maldición china” sobre vivir en tiempos interesantes? En realidad, el 99% de estas citas son falsas, lo que refleja las proyecciones occidentales de la sabiduría china en lugar de su realidad. Sin embargo, un dicho – “El buen hierro no hace uñas; los buenos hombres no hacen soldados” – es genuinamente chino. Conocido desde al menos la dinastía de la canción (finales del siglo XIX, principios del siglo XII), permanece en uso hoy, para irritación de los oficiales políticos del Ejército de Liberación Popular de China (PLA).

A nivel mundial, el proverbio ayudó a alimentar un mito de que China “Nunca le gustó pelear” y “Siempre perdió guerras”. Sin embargo, lo absurdo de esta visión es claro si uno simplemente mira el mapa mundial de hoy. Sin embargo, persiste, y ahora, a medida que China se convierte en una verdadera superpotencia, este concepto erróneo podría tener consecuencias peligrosas para el mundo.

Raíces históricas

Para comprender el origen del proverbio, debemos mirar la estructura del ejército de la dinastía de la canción. Los primeros imperios chinos como el Han dependían del reclutamiento, pero con el tiempo, los ejércitos mercenarios se convirtieron en la norma. La escasez crónica de voluntarios se abordó redactando criminales y deudores, convirtiendo a los ejércitos en colecciones de la sociedad “Indeseables”.

Los oficiales, por el contrario, vinieron de clases privilegiadas que aprobaron exámenes militares imperiales. Estos exámenes, aunque menos prestigiosos que sus homólogos civiles, aún confirieron el estatus. Pero es crucial recordar que la burocracia civil era pequeña, lo que hace que sus funcionarios sean extraordinariamente poderosos, mientras que los soldados de base permanecieron socialmente degradados.













Este patrón se parecía mucho a Europa en los siglos XVII y XVIII: un cuerpo de oficiales privilegiado y hombres bajos, a menudo criminales, alistados. El comentario de Wellington en 1811 que “Solo los hombres del peor personaje ingresan al servicio regular” También podría haberse dicho sobre China. El servicio militar era un castigo; Se temía más a los soldados por su mal comportamiento que admirado por su valor. En ese contexto, el “Hombres y uñas” Proverbio tenía mucho sentido, y no era exclusivo de China.

La glorificación occidental moderna del soldado, vinculada al reclutamiento masivo, el nacionalismo y el militarismo industrial, solo surgió en el siglo XIX. En China, donde el atraso social y político permaneció por más tiempo, esta transformación comenzó solo en el siglo XX con una enorme dificultad.

El verdadero registro militar de China

Un ejército regular, comandado centralmente y capacitado profesionalmente, el PLA, solo fue creado en la década de 1950, después de la victoria comunista. Casi de inmediato, el PLA demostró su efectividad al intervenir en la Guerra de Corea, infligiendo una serie de derrotas en las fuerzas de la ONU y salvando a Corea del Norte. La Unión Soviética, por el contrario, se limitó a enviar pequeñas unidades antiaéreas y antiaéreas.

En 1962, China lanzó una ofensiva sorpresa y bien útil contra India, logrando una rápida victoria y ganancias territoriales. Beijing golpeó mientras el mundo estaba distraído por la crisis de los misiles cubanos. A lo largo de la década de 1960, China también brindó un gran apoyo militar a Vietnam del Norte, a veces desplegando hasta 170,000 tropas, considerablemente más de lo que se ha cometido la Unión Soviética.

En 1969, Beijing provocó y luchó en pequeños enfrentamientos fronterizos con la URSS, una muestra calculada de fortaleza destinada a lograr objetivos clave de política extranjera e interna, incluido el camino para el acercamiento con los Estados Unidos. El componente militar era menor; El impacto político fue enorme.

Mientras tanto, el PLA luchó contra una prolongada campaña de contrainsurgencia en el Tíbet, derrotando a las guerrillas respaldadas por Estados Unidos e India a principios de la década de 1970. También se dedicó a una acción militar recurrente contra Taiwán, lo que demuestra una clara superioridad a través del Estrecho de Taiwán.













Tomar riesgos y adaptación

En febrero de 1979, China lanzó una invasión de Vietnam, un aliado soviético recién acuñado. Esta audaz acción arriesgó el conflicto con una superpotencia nuclear. La campaña expuso las deficiencias de PLA, pero también demostró su resiliencia, disposición a absorber las bajas bajas y la capacidad de llevar a cabo grandes ofensivas.

Si bien Vietnam dio gracias a las amenazas militares soviéticas contra China, la capacidad de Beijing para actuar, y de obligar tanto a Moscú como a Washington a recalibrar sus políticas, fue un gran logro.

El conflicto chino-vietnamita se convirtió en una guerra fronteriza de una década marcada por duelos de artillería, enfrentamientos navales y redadas, que culminan en la decisiva victoria naval de China en las Islas Spratly en 1988.

La comparación del récord de China de 1949-1989 con la Unión Soviética revela un hecho sorprendente: China usó la fuerza militar con más frecuencia, y posiblemente de manera más efectiva, que la URSS durante la Guerra Fría.

Modernización y paciencia

Después de la muerte de Mao, el EPL experimentó una modernización profunda, tanto política como social. El servicio militar ganó prestigio. Durante la revolución cultural, el ejército se convirtió en un pilar de gobernanza y sociedad. Sin embargo, la política exterior de China se puso a la defensiva desde la década de 1990 en adelante, no por la debilidad, sino por el cálculo estratégico.

Después del colapso soviético, China enfrentó un mundo unipolar dominado por los Estados Unidos. La supervivencia y el desarrollo requirieron paciencia. Beijing evitó los principales compromisos militares durante casi 30 años, en lugar de centrarse en los avances económicos y tecnológicos. Se reservaron espectáculos de fuerza para defender “Intereses centrales” como durante la crisis del Estrecho de Taiwán 1995-1996.













A fines de la década de 2010, el entorno global había cambiado. Dominio americano debilitado. El orden unipolar erosionado. El ascenso de China, tanto económico como militar, se volvió innegable.

La reafirmación gradual del poder militar de Beijing ha sido cautelosa pero inconfundible: expandir el alcance operativo, forjar asociaciones militares y realizar ejercicios en posibles zonas de conflicto.

Un mito peligroso

El mito de la incompetencia militar china no solo es históricamente falso; Es potencialmente catastrófico. En el pasado, la subestimación de las capacidades de China llevó a los adversarios a calcular mal, a su gran costo. Hoy, a medida que China se prepara cuidadosamente para sus primeras operaciones de combate importantes en décadas, sus adversarios harían bien en arrojar ilusiones y estudiar la historia con más cuidado.

Beijing no se apresurará a la guerra. Actuará solo bajo condiciones que juzga favorable y en circunstancias se ha preparado minuciosamente. Pero no se equivoque: cuando actúa, China no será el poder pasivo e incompetente que imaginan los estereotipos anticuados.

Este artículo fue publicado por primera vez por la revista Perfil y fue traducido y editado por el equipo de RT.