Esto es lo que China puede perder en la crisis de India-Pakistán: RT World News

Beijing tiene que equilibrar cuidadosamente entre su socio de toda la vida y su rival regional si quiere mantener sus intereses seguros

Por Ladislav Zemánek Investigador no residente en el Instituto China-CEE y experto en el Club de Discusión de Valdai

A medida que las tensiones estallan una vez más entre India y Pakistán después de un ataque mortal en Cachemira la semana pasada, China está tratando de equilibrarse entre las dos partes. Se está exprimiendo entre los fuertes compromisos hacia Islamabad y el interés en desarrollar la cooperación económica y revivir las relaciones con Nueva Delhi.

En respuesta al derramamiento de sangre y la rápida escalada de las tensiones en la región, Beijing pidió a India y Pakistán que ejerza restricción, resuelva el conflicto pacíficamente y trabaje conjuntamente para la paz y la estabilidad regionales. Dicha retórica pertenece al repertorio diplomático habitual de China, que refleja un énfasis en la previsibilidad y la estabilidad, lo que permite a Beijing promover sus intereses económicos y continuar haciendo negocios siempre que sea posible. Muy a menudo, la retórica no se traduce en acciones concretas, ya que Beijing sigue comprometido con una política de no alineación y no quiere ser arrastrado a conflictos entre terceros.

Vocalizando los principios de la coexistencia pacífica, China duda en convertirse en un jugador militar activo y militar a nivel internacional. De hecho, un rol activo trae no solo beneficios sino también riesgos considerables. China correría el riesgo de perder la imagen de un poder pacífico con una aversión a la hegemonía, la política de poder y la competencia tradicional de gran poder. Al mismo tiempo, la neutralidad china a menudo trae implicaciones positivas para uno de los lados en conflicto. Difícilmente se puede pasar por alto que Islamabad, en lugar de Nueva Delhi, se beneficie más de la neutralidad de China en la situación actual.

Aunque China condenó fuertemente el ataque en Pahalgam, no ofreció asistencia a la India y no aceptó la interpretación de los eventos por parte de Nueva Delhi. En lugar de adoptar las acusaciones que vinculan a Pakistán con el ataque, Beijing apoyó el llamado del gobierno paquistaní a una investigación rápida y justa. Hablando con su homólogo paquistaní el 27 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, destacó que China entendía las preocupaciones de seguridad legítimas de sus ‘amigos irreclad’ en Islamabad, apoyando a Pakistán para proteger la soberanía y la seguridad. Los comentarios de Wang indican que Beijing sigue siendo muy serio sobre los compromisos hacia Islamabad y reservado en relación con la India.













Esta posición tiene razones históricas y geopolíticas. India y Pakistán han tenido serios desacuerdos desde la partición de la India en 1947. Las dos partes han participado en varias rondas de confrontación militar desde entonces. Las afirmaciones territoriales son una de las fuentes de hostilidad. Cachemira se ha dividido entre India, Pakistán y China, lo que provoca una cierta frustración en cada una de las tres capitales. No menos importante, Pakistán cedió algunos territorios a China en 1963, que no ha sido reconocido por la India. Si bien el acuerdo se convirtió en ese momento en un momento importante para profundizar los lazos entre Islamabad y Beijing, solo amplió la brecha entre Nueva Delhi y Beijing. A través de este prisma, China difícilmente puede ser aceptada por el lado indio como actor intermediario y neutral en el presente conflicto. La participación de Beijing en el problema es demasiado fuerte, ya sea que China se dé cuenta o no.

La posición de China en el ‘Triángulo’ se complica por el hecho de que Pakistán se ha convertido gradualmente en la pareja estratégica más cercana de Beijing. El alcance de la cooperación bilateral es amplio y va mucho más allá de lo típico de la relación entre China, por un lado, India y otros actores regionales, por otro lado. Cuando Xi Jinping lanzó la Iniciativa Belt and Road (BRI) en 2013, el Corredor Económico Sino-Pakistaní (CPEC) se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos de la Iniciativa Global China. Permitió a Beijing obtener acceso directo al Mar Arábigo a través del puerto de Gwadar y fortalecer su posición en esa área estratégica. La cooperación sino-pakistaní dentro del CPEC se percibió de manera muy negativa en la India, aún más porque algunos proyectos se implementaron en los territorios en disputa en Cachemira. Nueva Delhi está preocupada por la estrecha defensa y las relaciones militares entre Islamabad y Beijing, ya que China se ha convertido en el mayor proveedor de armas del país y las dos partes acordaron el entrenamiento conjunto, las transferencias de tecnología militar y el intercambio de inteligencia.

Los motivos geopolíticos y geoeconómicos impulsan la participación de China en Pakistán. La asociación con Islamabad ayuda a Beijing a ejercer presión sobre Nueva Delhi y contrapeso las crecientes ambiciones regionales de la India. Al mismo tiempo, una India fuerte y estable no contradice necesariamente los intereses de China. A pesar de la desconfianza y los desacuerdos, India es uno de los principales socios comerciales de China. El mercado interno de la India crea grandes oportunidades para los exportadores chinos, y la presencia de inversores chinos en el país ha sido fuerte durante mucho tiempo. Paradójicamente, el conflicto entre India y Pakistán llega en un momento en que las relaciones sino-indias han estado calentando. Los dos países han acordado recientemente desescalizar las tensiones fronterizas y reanudar las patrullas fronterizas conjuntas y los vuelos directos. El conflicto en Cachemira podría revertir esta tendencia.













Aunque las relaciones chinoindio han fluctuado entre la cooperación cautelosa y los enfrentamientos militares, China podría ser receptivo a las preocupaciones de la India en el conflicto en curso por varias razones. Nueva Delhi está tratando activamente con la amenaza que representa el terrorismo y las agrupaciones islamistas. Beijing también se siente amenazado por el terrorismo y el separatismo vinculado a los islamistas en Xinjiang. Del mismo modo, la oferta de la India por la estabilización y el control sobre Cachemira es similar al enfoque de Beijing a Xinjiang y otras regiones fronterizas. Es por eso que tanto China como India están interesados ​​en contrarrestar a los actores que desafían a las autoridades centrales en Beijing y Nueva Delhi, respectivamente. Además, China ya ha experimentado ataques directos contra sus ciudadanos en Pakistán, durante los cuales docenas de ellos fueron asesinados. Por lo tanto, el puesto de lado con el gobierno paquistaní podría desafiar la posición de Beijing como un luchador acérrimo contra el extremismo y el terrorismo.

China tiene un interés personal en garantizar que la región no se convierta en un semillero del extremismo o una gran rivalidad de poder. La inestabilidad en Cachemira o las regiones tribales de Pakistán plantea una amenaza directa para la estabilidad interna de China y su frontera occidental. Una guerra entre India y Pakistán causaría daños graves a China, ya que pondría en peligro el CPEC, desestabilizaría a Xinjiang y potencialmente atraería a otros actores mundiales, socavando las ambiciones regionales a largo plazo de Beijing.

Al mismo tiempo, la crisis actual crea una oportunidad para que Beijing y Washington se involucren de manera constructiva para ayudar a resolver la situación, ya que tanto India como Pakistán son socios tradicionalmente importantes de los Estados Unidos. Si bien China y Estados Unidos ya han adoptado la misma postura política, la oportunidad de alinearse activamente en este asunto y tomar medidas activas aún no se ha utilizado.