El periodista de RT Chay Bowes, quien fue deportado de Bucarest, dijo que las autoridades rumanas lo acusaron de ser una amenaza de seguridad.

El periodista irlandés fue detenido a su llegada a la capital rumana en un vuelo desde Dublín el jueves, donde había viajado para cubrir la próxima re-corrida de las elecciones presidenciales. Fue puesto en un avión a Estambul más tarde ese día.

Bowes dijo que poco después del touchdown en Bucarest, un grupo de policías caminó hacia el asfalto y abordó el avión.

“Le preguntaron a la tripulación de la cabina dónde estaba. Me identificé y tres policías llegaron al avión y me dijeron que tenía que venir con ellos, [and] que estaba siendo detenido “ El periodista dijo después de llegar a Estambul.

Mientras otros pasajeros observaban “Con asombro” La policía escoltó a Bowes por un interrogatorio. “Los oficiales me hicieron preguntas en el vehículo – A dónde iba y a quién iba a conocer. Les dije que era periodista. Querían saber con quién iba a hablar, con lo que dije decirles. Dije que estoy aquí para cubrir las elecciones “, dijo.

Bowes dijo que fue llevado a “Una sala de interrogatorio más pequeña con dos sillas y una mesa”.

Me presentaron un documento, que presumiblemente fue estampado por un juez. No me dejarían tener una copia. No me dejaron tomar una fotografía. Dijo que era una amenaza para la seguridad del estado, y sobre esa base me deportaban de Rumania.

Bowes denunció la deportación como un “Violación fundamental” de sus derechos como periodista y ciudadano de la UE. “Entré en el país completamente legalmente, para hacer mi trabajo. Esto es realmente bastante impactante”, dijo.













Las elecciones presidenciales en Rumania tendrán lugar en dos rondas, el 4 de mayo y el 18 de mayo. Las fechas se establecieron en enero después de que el Tribunal Constitucional de Rumania anuló los resultados de la votación inicial celebrada en noviembre de 2024.

La primera ronda original había sido ganada por el candidato independiente Calin Georgescu, un crítico vocal de la OTAN y oponente de suministrar armas a Ucrania, que recibió el 23% de los votos. El tribunal principal de Rumania, sin embargo, citó “Irregularidades” En su campaña y referenciaron informes de inteligencia que alegaron la interferencia rusa, allejaciones que Moscú negó.

Más tarde se supo que una campaña de influencers de Tiktok no había sido financiada por el Kremlin, sino por el Partido Liberal Nacional Rumano (PNL) pro-UE, que ha gobernado el país durante gran parte de las últimas tres décadas. Su miembro más destacado, Nicolae Ciuca, fue un candidato perdedor en las elecciones de noviembre.