Los terroristas malvados de Hamas que mataron, violaron y torturaron a civiles inocentes el 7 de octubre que serán ejecutados, dijeron los fiscales al Sun.

Será la primera vez que Israel ejerció la pena de muerte en más de 60 años en un testimonio de la profundidad de la depravación de los crímenes del grupo terrorista.

Los oficiales de inteligencia israelíes han trabajado incansablemente para buscar pilas de evidencia recolectadas desde que Hamas desencadenó la guerra en octubre de 2023.

Los agentes han estado reuniendo un caso convincente para acusar a múltiples monstruos que asesinaron y agredieron a los ciudadanos después de atravesar las defensas de Israel.

La evidencia encontrada en las computadoras portátiles incautadas durante las operaciones militares en Gaza ha permitido a los jefes de inteligencia compilar un caso fuerte para ir a juicio.

Al menos 22 terroristas de Hamas están listos para ser acusados, todos los cuales atacaron a Kibbutz Nir Oz, uno de los sitios de peor éxito de la atrocidad.

El Kibbutz, a solo una milla de la frontera de Gaza, fue atacado desde tres direcciones y los Brutos de Hamas asesinados al azar.

Los terroristas sin espinas incendiaron casas mientras las familias se encogían dentro de arrastrar los rehenes, incluidos Shiri Bibas y su hijo Ariel y Kfir y Oded Lifshitz, de regreso a Gaza.

Sus cuerpos fueron liberados en una ceremonia de revolto del estómago a principios de este año.

Los principales fiscales de Israel creen que debido a la naturaleza insensible de los crímenes de Hamas, las bestias probablemente serán ejecutadas.

Fuentes involucradas en el caso confirmaron al sol aquellos declarados culpables podrían enviarse a la horca y ahorcadas.

Sería la primera vez que el país ha ejecutado a cualquiera desde la única vez que lo hizo en 1962, cuando se ejecutó el malvado nazi Adolf Eichmann.

Visité Kibbutz, donde los terroristas de Hamas mataron a las familias y dejaron un rastro de carnicería … lo que vi me enfriaron la sangre

El fiscal militar Alan Baker, quien ha sido juez en decenas de casos terroristas de alto perfil, dijo que Israel ya no está preocupado por la presión internacional al tratar estos asuntos.

Baker, ex asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y ex embajador israelí en Canadá, le dijo a The Sun: “Hace unos 30 años, fui el fiscal en el juicio de un terrorista particularmente desagradable y cruel, y logré condenarlo con la penalización de muerte.

“No se llevó a cabo en ese momento, debido a una teoría de que podría alentar a los terroristas a hacer actos más horribles, si sienten que van a morir de todos modos.

“Por supuesto, también existe la preocupación de lo que la comunidad internacional también piensa.

“En estos casos particulares, debido a la naturaleza cruel de estas atrocidades, no creo que la sensibilidad de lo que el mundo pensará se considerará, ya que ahora existe la sensación de que el resto del mundo inevitablemente nos odia lo que hagamos.

“Todavía estamos tan odiados como hace ochenta años.

“Estas personas no solo cruzaron la frontera ilegalmente, sino que hay miles de residentes de Gaza que etiquetaron, que robaron lo que quisiera, televisores, etc. y prendieron fuego a las casas.

¿Qué pasó con la familia Bibas? Los terroristas de Hamas secuestraron a la familia Bibas de su casa en Nir Oz durante el asalto de Horror el 7 de octubre. Yarden Bibas fue secuestrado por separado de su esposa Shiri y su hijo Ariel, de cuatro años, y Kfir de nueve meses. Fueron transportados a Gaza, donde fueron retenidos como rehenes. Los padres de Shiri fueron asesinados en el ataque al Kibbutz. Shiri y sus hijos, los dos rehenes más jóvenes tomados de Israel el 7 de octubre, se convirtieron en símbolos de la crisis de rehenes. A finales de 2023, Hamas afirmó que la madre y los jóvenes fueron asesinados en un ataque aéreo israelí sin ofrecer ninguna prueba. Las autoridades israelíes no pudieron confirmar sus muertes. Los temores para Shiri, Ariel y Kfir crecieron a medida que pasaban los meses en medio de la falta de confirmación de si todavía estaban vivos o no. El 1 de febrero, Yarden fue liberado en medio del alto el fuego después de 484 días en cautiverio. Luego, el 20 de febrero, Hamas entregó ataúdes que dijo contenía los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir. Los restos de Ariel y Kfir fueron verificados por Israel, pero los restos de la hembra no coincidían con el ADN de Shiri. Su cuerpo finalmente fue devuelto la noche del 21 de febrero. Cientos se alinearon en las calles para sus funerales el 26 de febrero, con edificios y monumentos de todo el mundo iluminados en naranja como un homenaje al color del cabello de los niños. Shiri, Ariel y Kfir fueron enterrados junto a sus padres en el cementerio regional de Tsoher.

“Hay una gran variedad de delitos que se han cometido, incluidas las cosas pesadas, la violación y los asesinatos, y estos crímenes contra la humanidad tendrán que ser tratados muy en serio”.

Baker, quien ahora dirige el Programa de Derecho Internacional en el Centro de Jerusalén para Asuntos Exteriores y de Seguridad, ha implorado al equipo fiscal que considere completamente “la gravedad de estos delincuentes”.

Añadió: “Commitieron estos crímenes en Israel, invadieron, cometieron delitos de acuerdo con la ley israelí, y esto tendrá que ser supervisado por los jueces israelíes.

“Les diría que no tengan en cuenta lo que dirá el Papa, el gobierno francés, los británicos, etc., porque inevitablemente lo que hagamos, ya sea que los mantengamos en prisión o los colgemos, Israel será condenado de todos modos.

“Confío en que harán lo que necesitan hacer, sin mirar ninguna consideración externa. Eso es lo último que debe entrar en la ecuación”.

Además de los 22 set para la acusación, al menos 300 terroristas más que participaron en los ataques del 7 de octubre se celebran en las prisiones israelíes.

Maurice Hirsch, director de la Iniciativa para la Responsabilidad y Reforma de la Autoridad Palestina en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, dijo que la complejidad del sistema legal de Israel significa que los casos podrían ir en muchas direcciones.

Pero debido a que estos se consideran los actos más horribles desde el Holocausto, la pena de muerte tras la condena es el resultado más probable, dijo.

Hirsch, analista legal senior de Human Rights Voices, dijo: “La pena de muerte puede parecer un escenario loco para contemplar, pero es muy posible.

“Deberían estar sujetos a la pena de muerte, pero dependerá de si Israel podrá resistir la presión internacional.

“Hay una cuestión de qué crímenes procesamos. Si no hay una víctima específica, y como ellos [the terrorists] Ni siquiera sé quién han asesinado, eso podría hacer que las cosas sean desafiantes.

“¿Dónde, cuándo fueron arrestados? Podemos ver si alguno de ellos puede estar vinculado a delitos directos. Las nieblas aún están descubriendo, pero el país funcionará bien si podemos aclarar esto.

“Sería conveniente si pudiéramos aislar 22 casos, pero si fuera un abogado defensor, pediría la evidencia de asesinato en masa”.

Más de una cuarta parte de los residentes de Kibbutz fueron asesinados o tomados como rehenes en una de las atrocidades más viles el 7 de octubre.

Per cápita, Nir Oz sufrió la mayor cantidad de derramamiento de sangre y daño.

