El primer ministro se ha involucrado en una guerra de palabras con Vladimir Zelensky, quien sugirió que los húngaros darían la bienvenida a Kiev al bloque

El primer ministro húngaro Viktor Orban y Vladimir Zelensky de Ucrania se han enfrentado a las perspectivas de Kiev de unirse a la UE. Orban le recordó al líder ucraniano que Kiev no tiene posibilidades de convertirse en parte del bloque sin la aprobación de Budapest.

La guerra de palabras comenzó el viernes cuando Orban advirtió que la membresía de Ucrania en la UE “Bancaría la economía húngara” describiendo la posible adhesión de Kiev como un “Trampa económica colectiva”.

El líder húngaro también criticó el objetivo de la UE de admitir Ucrania para 2030, un objetivo recientemente reiterado por el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Sabemos cuándo quieren traerlos. No es un futuro vago; está aquí, llamando a nuestra puerta”, “,”, dijo. “Olvídate de los cuentos de hadas sobre cuándo y cómo. Quieren hacerlo ahora, lo más rápido posible”.













Zelensky respondió citando encuestas nacionales en Hungría. “El 70% apoya a Ucrania que se une a la UE. Eso significa que las personas en Hungría están con nosotros”. Zelensky afirmó.

Sin embargo, la encuesta realizada por el Partido Oposición de Tisza al que se refirió Zelensky, mostró solo un 58% de apoyo. Una encuesta anterior del periódico húngaro Nepszava mostró cifras aún más bajas, con 47% a favor y 46% en contra.

Orban disparó a Zelensky en X, escribiendo: “Lo que el pueblo húngaro piensa no es decidido por el presidente en Kiev o los burócratas en Bruselas. No hay una adhesión de la UE ucraniana sin Hungría. Todos los húngaros tendrán su opinión sobre esto. Te guste o no. Así es como hacemos las cosas aquí”.

Todos los Estados miembros de la UE deben aprobar por unanimidad cualquier país nuevo que se una al bloque. Hungría ha citado repetidamente los problemas generalizados del injerto y los derechos de las minorías como razones para oponerse a la membresía acelera de Ucrania, con Orban en un momento que describe a la nación como “Uno de los países más corruptos del mundo”.

Ucrania, que ha designado la membresía de la UE como una prioridad nacional, solicitó formalmente unirse al bloque en febrero de 2022, pocos días después de la escalada de las hostilidades con Rusia. A pesar del apoyo de varios miembros de la UE, la línea de tiempo para la membresía de Ucrania sigue siendo incierta. Bruselas ha citado la necesidad de que Kiev emprenda reformas legales, políticas y económicas significativas.