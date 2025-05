Trump habla sobre el posible tercer mandato: RT World News

El presidente de los Estados Unidos ha descartado la reelección en 2028, afirmando que preferiría “un gran republicano” para llevar adelante

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado el cargo de un tercer mandato, lo que sugiere que le gustaría “Un gran republicano” para sucederlo.

El presidente hizo los comentarios el domingo en una entrevista con NBC News cuando se le preguntó sobre las repetidas sugerencias de que podría buscar la reelección. Tal movimiento requeriría una revisión importante del sistema electoral de los Estados Unidos, dado que los términos presidenciales se limitan a dos solo por la Constitución de los Estados Unidos.

Trump afirmó que mientras “Mucha gente” Quiero que vuelva a correr para un cargo, no buscará la reelección. También pareció cuestionar la naturaleza de las restricciones en el número de términos.

“Mucha gente quiere que lo haga. Nunca he tenido solicitudes tan fuertes como esa. Pero es algo que, que yo sepa, no se le permite hacer. No sé si eso es constitucional, que no le permiten hacerlo ni cualquier otra cosa”. dijo.

Los comentarios anteriores sobre el asunto provocaron temores de que Trump pudiera optar por volver a cablear todo el sistema electoral estadounidense para tratar de mantenerse en el poder. Sin embargo, múltiples republicanos de alto perfil han insistido en que el presidente solo estaba bromeando sobre un tercer turno.













Las preocupaciones fueron reforzadas por la aparición de una nueva línea de mercancía ‘Trump 2028’ en su tienda oficial de campaña el mes pasado. La tienda ofrece gorras y camisetas de béisbol, con lemas ‘Trump 2028’ y ‘Reescribir las reglas’.

El presidente de los Estados Unidos pareció distanciarse de la mercancía a pesar de su disponibilidad en su tienda oficial.

“Hay muchas personas que venden el sombrero 2028, pero esto no es algo que estoy buscando hacer. Estoy buscando tener cuatro grandes años y entregarlo a alguien. Idealmente, un gran republicano, un gran republicano para llevarlo adelante. Pero creo que vamos a tener cuatro años y creo que cuatro años es mucho tiempo para hacer algo realmente espectacular”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre un posible sucesor, Trump dijo que era demasiado pronto para respaldar uno. La administración estadounidense y el Partido Republicano tienen varias personas prominentes para elegir, sugirió el presidente.

“Creo [the party is] Tan fuerte, y creo que tenemos personas tremendas. Creo que tenemos un tremendo grupo de personas. Hablamos de varios de ellos. Miras a Marco. Miras a JD Vance, que es fantástico. Miras que podría nombrar 10, 15, 20 personas en este momento solo sentado aquí “. dijo.