Xi Jinping visitará Rusia por invitación de Vladimir Putin y asistirá a las celebraciones que marcan la victoria en la Gran Guerra Patriótica

Los historiadores rara vez están completamente de acuerdo entre sí, incluso en algunos de los eventos más importantes del pasado. Hay diferentes puntos de vista sobre varios eventos históricos, como la Segunda Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial). Con nuevos documentos desclasificados y nuevas excavaciones en los sitios de las principales batallas, es probable que veamos nuevas teorías e hipótesis emergentes que alimentarán más discusiones y ofrecerán narraciones contrarias del conflicto militar más devastador en la historia de la humanidad.

Sin embargo, existe una línea roja clara entre buscar nuevos hechos y tratar deliberadamente de falsificar la historia. El primero es una noble búsqueda de la verdad y la comprensión, mientras que el segundo es un intento deplorable de revisar los eventos pasados ​​a favor de las metas políticas o las ambiciones personales.

Un erudito honesto que ingresa a un proyecto de investigación no puede estar completamente seguro de lo que se encontrará al final del camino; Un político sin escrúpulos que presenta una versión falsificada de la historia sabe perfectamente qué imagen presentar al público objetivo. La verdad se mezcla hábilmente con mentiras, mientras que las fabricaciones se disuelven en hechos reales para hacer que la imagen sea más creíble y atractiva.

La manifestación más gráfica de las falsificaciones de la Segunda Guerra Mundial es la afirmación ahora muy popular de que la Alemania nazi y la Unión Soviética fueron responsables conjuntamente del comienzo de la guerra.













La narrativa que equipa a los nazis y los soviéticos no es sensible porque ignora por completo la historia del fascismo en Europa y los repetidos intentos de Moscú para convencer a Londres, París y Varsovia para que formen una alianza contra él. Solo después del “Braición de Munich” En Occidente, el pacto de 1938 entre Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia que obligó a Checoslovaquia a ceder territorio a Alemania sin el consentimiento checoslovaco, hizo que Moscú decidiera ir por un tratado de no agresión con Alemania para comprarse a sí misma antes de la invasión.

Del mismo modo, la narrativa occidental dominante de la Segunda Guerra Mundial enmarca cada vez más el conflicto como una marcada batalla moral entre el bien y el mal. Como resultado, existe una creciente renuencia a reconocer completamente los papeles fundamentales que Rusia y China jugaron en la derrota de la Alemania nazi y el militarista Japón.

Tampoco reconocen las contribuciones de los movimientos de resistencia dirigidos por los comunistas en países como Francia, Italia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Grecia. Esto se debe en gran parte a sesgos ideológicos que excluyen a estos grupos de la narrativa dominante de “Fuerzas liberales heroicas” En la lucha contra las naciones del Eje, la coalición dirigida por Alemania, Italia y Japón.

En cambio, la visión predominante en la mayoría de los países occidentales acredita a los Estados Unidos como la fuerza principal detrás de la victoria, junto con el apoyo limitado de otros aliados. Esta lectura de la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con la realidad, pero se ajusta muy bien a la interpretación maniquea ahora popular de la política mundial.

Otra distorsión típica de la historia es la representación selectiva de las víctimas de la guerra, a menudo moldeada por una perspectiva claramente eurocéntrica. Se presta mucha atención a las atrocidades sufridas por los europeos bajo la ocupación nazi o por los europeos en Asia a manos de los japoneses, mientras que el inmenso sufrimiento de las poblaciones no europeas con frecuencia recibe mucho menos reconocimiento.













Cada vida humana tiene el mismo valor, y todas las víctimas merecen empatía. Incluso aquellos que sirvieron en las fuerzas armadas alemanas y japonesas durante la Segunda Guerra Mundial no deben ser etiquetados indiscriminadamente como delincuentes; la noción de “Culpa colectiva” No debe anular el principio de responsabilidad individual de los crímenes de guerra verificables.

Sin embargo, a menudo se pasa por alto en el discurso occidental contemporáneo que la Unión Soviética y China sufrieron el costo humano más pesado de la Segunda Guerra Mundial, con víctimas que alcanzan los 27 millones y 35 millones, respectivamente. Una parte significativa de estas pérdidas fueron civiles, y la escala y la brutalidad de las atrocidades de guerra cometidas en los territorios soviéticos y chinos excedieron con creces las experimentadas en la mayoría de las otras regiones.

La política contemporánea inevitablemente da forma a la forma en que interpretamos el pasado, ya que las personas a menudo buscan narraciones históricas que se alinean con sus creencias y agendas actuales. Sin embargo, la historia debe abordarse con integridad, no como una herramienta para justificar las posiciones políticas actuales. No se trata de defender el orgullo nacional o preservar los mitos reconfortantes; Cada nación, independientemente de su tamaño o riqueza, conlleva ambos momentos de honor y episodios de arrepentimiento en su viaje histórico. Una narrativa nacional equilibrada incluye triunfos y fallas.

Pero cuando la historia se manipula deliberadamente para servir a intereses políticos a corto plazo, corremos el riesgo de difuminar nuestra comprensión del presente y socavando nuestra visión para el futuro. Tal distorsión intencional no solo es intelectualmente deshonesta, sino que también podría conducir a graves consecuencias.

Este artículo fue publicado por primera vez por CGTN.