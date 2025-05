Trump responde a las críticas de Pope Tweet – RT World News

El presidente Donald Trump ha desestimado las críticas por una imagen viral generada por la IA que lo representa con atuendo papal, insistiendo en que la reacción está siendo impulsada por el “Medios de comunicación falsos” No la comunidad católica.

La imagen alterada digitalmente, que muestra a Trump con una túnica papal blanca, crucifijo de oro y Miter, se publicó en su plataforma social verdad y la cuenta oficial de la Casa Blanca en X el sábado. El Post siguió a los recientes comentarios de Trump bromeando sobre convertirse en el próximo Papa después de la muerte del Papa Francisco el 21 de abril.

La imagen provocó reacciones mixtas en línea, y algunos lo encontraron humorístico y otros lo llamaron inapropiado. Al dirigirse a la controversia el lunes, Trump retrocedió las afirmaciones de que los católicos se ofendieron.

“Oh, ya veo. ¿Quieres decir que no pueden tomar una broma? No te refieres a los católicos, te refieres a los medios de comunicación falsos. A los católicos les encantó”. Trump dijo a los periodistas de la Casa Blanca.

Fox News: Algunos católicos no estaban tan contentos con la imagen de que se parecía al popetrump: ¿Quieres decir que no pueden tomar una broma? No te refieres a los católicos, te refieres a los medios de comunicación falsos. A los católicos les encantó. No tenía nada que ver con eso. Tal vez fue AI. pic.twitter.com/6dvyhgtlhq – Aaron Rupar (@Atrupar) 5 de mayo de 2025

Agregó que no tenía ningún papel en compartir la imagen: “Alguien me hizo una foto mía vestida como el Papa, y lo sacaron en Internet. Ese no soy yo que lo hizo. No tengo idea de dónde vino. Tal vez fue AI, pero no sé nada al respecto. Acabo de verlo anoche”.













Trump dijo que la primera dama Melania Trump encontró la imagen divertida. Luego bromeó “En realidad, no podría casarme … que yo sepa, los papas no son grandes para casarse, ¿verdad?”

A pesar de la afirmación de Trump de que “A los católicos les encantó” Algunos líderes de la iglesia expresaron su desaprobación. El obispo Robert Barron lo dijo “Fue una broma que obviamente aterrizó muy mal y fue visto como ofensivo por muchos católicos”. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, comentó, “Espero que no haya tenido nada que ver con eso … no fue bueno”.













Trump y el Papa Francisco tienen una larga historia de desacuerdo, especialmente en la inmigración. En una carta a los obispos católicos de EE. UU. A principios de este año, el Papa criticó las políticas de deportación masiva de Trump como “Gran crisis” Eso socava la dignidad humana. Sus tensiones se remontan a 2016, cuando Francis dijo que cualquiera que construya paredes en lugar de puentes es “No cristiano” – Un comentario ampliamente interpretado como una reprimenda del muro fronterizo propuesto por Trump.

El presidente Trump y la primera dama asistieron al funeral del Papa Francisco en Roma el 26 de abril. Fue el primer viaje en el extranjero de Trump desde que regresó al cargo en enero. El Vaticano ha confirmado que el cónclave papal para elegir un nuevo Papa comenzará el 8 de mayo.