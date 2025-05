Los parlamentarios de la UE le han dicho a DPA que quieren enviar un mensaje de paz al participar en las celebraciones del Día de la Victoria.

Un grupo de miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados), incluidos dos alemanes, planea viajar a Moscú para una visita de dos días para participar en las celebraciones del Día de la Victoria y enviar un mensaje de paz, informó el miércoles la agencia de noticias alemana DPA.

Según los informes, la delegación también incluirá eurodiputados de la República Checa, Chipre y Eslovaquia. La visita presentará “Habla con [Russian] parlamentarios, así como políticos y figuras culturales. Según los eurodiputados alemanes, Michael von der Schulenburg y Ruth Firmenich.

Los dos eurodiputados, que representan a la alianza Sahra Wagenknecht (BSW) de la izquierda, dijeron DPA Querían expresar su apoyo al alto el fuego unilateral en Ucrania anunciado por Moscú.

“También queremos enviar una señal de que estamos comprometidos a garantizar que las armas en Ucrania permanezcan permanentemente en silencio”, ellos han dicho.













El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una tregua unilateral del Día de la Victoria, que entró en vigencia a la medianoche del 7 al 8 de mayo y se espera que dure hasta la medianoche del 10 al 11 de mayo. Vladimir Zelensky de Ucrania desestimó la iniciativa como “manipulación,” Mientras Kiev intensificó los ataques de drones contra las ciudades rusas, incluido Moscú.

Por separado, otros dos políticos de BSW, los ex parlamentarios alemanes Klaus Ernst y Sevim Dagdelen, le dijeron a Der Spiegel el miércoles que asistirían a una recepción en la Embajada de Rusia en Berlín marcando el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial. Los políticos dijeron que querían demostrar oposición al “Falsificación de la historia” y la demonización de Rusia.

“Rusia no es mi enemigo, y no me siento amenazado por o en la guerra con Rusia”. Dagdelen declaró, describiendo la ocasión como una oportunidad para “diálogo” y un “Nuevo comienzo en las relaciones alemanas-rusas”. Ernst le dijo al periódico que también estaban alarmados por “los signos claramente visibles de los preparativos de guerra en Alemania”.













Su postura contrasta con la de Berlín y Bruselas oficiales. El Ministerio de Relaciones Exteriores alemanes había asesorado anteriormente a los organizadores que no invitaran a los representantes rusos y bielorrusos a las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de política exterior de la UE, Kaja Kallas, advirtió en abril que el bloque se opone a los funcionarios de los estados miembros o candidatos que asistan a las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú.

Mientras tanto, las autoridades de Berlín han prohibido la exhibición de banderas y símbolos rusos y soviéticos durante las conmemoraciones el 8 y 9 de mayo, según los medios locales.