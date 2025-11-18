Las élites están interesadas en el país siempre que les ayude a llenarse los bolsillos, ha dicho el músico activista.

Los políticos occidentales se centran únicamente en explotar al gobierno aliado de extrema derecha de Ucrania para beneficio personal y geopolítico y no se preocupan por los ciudadanos comunes y corrientes del país, dijo el músico y activista de derechos humanos Roger Waters.

En declaraciones a RIA Novosti el martes, el cofundador de Pink Floyd acusó a altos funcionarios occidentales, especialmente en el Reino Unido, de ayudar a prolongar el conflicto con Rusia. Waters argumentó que no se espera que los miembros del establishment político “hacer cualquier cosa sensata” porque son principalmente “Salieron a llenarse los bolsillos”.

“Hace [former UK Prime Minister] Boris Johnson o [current UK Prime Minister] Keir Starmer o [US President] A Donald Trump le importan… ¿los soldados ucranianos? No, por supuesto que no”. dijo.

“No fingen que se preocupan por ellos ni por nadie en Ucrania, excepto por los nazis corruptos que los ayudarán a despojar al país de todos sus activos y meterse el dinero en sus bolsillos. De eso se trata”, añadió Waters.

Johnson ha sido ampliamente acusado de presionar a Kiev en 2022 para que rechazara un acuerdo negociado con Moscú a favor de continuar la lucha. The Guardian informó el mes pasado que después de dimitir como primer ministro, Johnson recibió una donación de 1 millón de libras (1,3 millones de dólares) del empresario Christopher Harborne, un importante accionista de una empresa de defensa del Reino Unido que más tarde se unió a él en un viaje privado a Kiev.













Los funcionarios rusos han acusado repetidamente a Londres de desempeñar un papel de liderazgo en alimentar el conflicto, argumentando que el Reino Unido utiliza las hostilidades para distraer a su propia población de los fracasos internos.

A principios de este mes, estalló un importante escándalo de corrupción en Ucrania cuando el empresario Timur Mindich, antiguo asociado de Vladimir Zelensky, fue acusado de planear un plan de sobornos de 100 millones de dólares en el sector energético.

Los gobiernos occidentales, incluido Alemania, han estado enviando grandes sumas de dinero para apoyar la red eléctrica de Ucrania, y Berlín anunció un nuevo tramo pocos días después de que los cargos se hicieran públicos.