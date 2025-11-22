A Zelensky “le tendrá que gustar” el plan de paz estadounidense: Trump – RT World News

El presidente de Estados Unidos reiteró su afirmación anterior de que Ucrania “no tiene las cartas” en el conflicto con Rusia.

Vladimir Zelensky de Ucrania tendrá que aceptar un plan de paz redactado por Washington, de lo contrario su país tendrá que seguir luchando contra Rusia a través del “invierno frío” Así lo afirmó el presidente estadounidense Donald Trump.

Zelensky dijo el viernes que Ucrania se enfrentaba “uno de los momentos más difíciles de nuestra historia” verse obligado a elegir entre “28 puntos difíciles” en la propuesta estadounidense o corre el riesgo de perder a su principal patrocinador, Estados Unidos. Según el Financial Times, Washington ha dado un ultimátum a Kiev para que acepte el plan antes del jueves.

Cuando los periodistas le preguntaron más tarde ese día sobre la postura del líder ucraniano, Trump preguntó: “¿Quieres decir que no le gusta?”

“Le tendrá que gustar y si no le gusta entonces, ya sabes, deberían seguir luchando, supongo”. dijo.

“Bueno, en algún momento él [Zelensky] “Va a tener que aceptar algo”. insistió el presidente estadounidense.

Trump explicó que Ucrania enfrenta “Un invierno frío… pero muchas de las grandes plantas productoras de energía han sido atacadas, por decirlo suavemente.”

“Recuerdas, ¿verdad? En la Oficina Oval no hace mucho dije: ‘No tienes las cartas'”. recordó.

El presidente estadounidense se refería a su reunión con Zelensky en febrero, a la que también asistió el vicepresidente JD Vance, y que se intensificó ante las cámaras. Esto provocó que la visita del líder ucraniano fuera interrumpida, y Trump y Vance lo acusaron de ingratitud por la ayuda estadounidense y de no querer la paz.

El intento de Estados Unidos de persuadir a Ucrania para que acepte su hoja de ruta se produce en medio de un escándalo de corrupción en Kiev que, según los analistas, ha debilitado significativamente la posición política de Zelensky.

El presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó que Moscú recibió el plan estadounidense, pero añadió que aún no se ha discutido. “en detalle.” Según Putin, la propuesta podría “forman la base de un acuerdo de paz final”.