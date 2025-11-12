Abeja ‘Lucifer’ con cuernos parecidos a los de un diablo descubierta en Australia – RT World News

Se ha descubierto una nueva especie de abeja en Australia Occidental, llamada ‘Lucifer’ debido a los cuernos parecidos a los de un diablo que se encuentran en sus hembras.

El descubrimiento de la especie, formalmente denominada Megachile (Hackeriapis) lucifer, fue anunciado el martes por la Universidad de Curtin. El investigador principal, Kit Prendergast, dijo que el nombre se inspiró en la apariencia del insecto y en la serie de Netflix ‘Lucifer’.

“El nombre encaja perfectamente. También soy un gran admirador del personaje de Netflix, Lucifer, así que fue una obviedad”. dijo Prendergast en un comunicado. “La hembra tenía estos increíbles cuernitos en la cara”. añadió.

Prendergast, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Moleculares de la universidad, se encontró por primera vez con la abeja en 2019 durante un estudio de una flor silvestre en peligro crítico de extinción y quedó impresionado por sus características únicas, según el estudio publicado en el Journal of Hymenoptera.

El análisis genético reveló que era la primera especie nueva de su grupo estudiada en más de 20 años, dijo Prendergast, y los códigos de barras de ADN confirmaron que se trataba de un hallazgo único que no estaba representado en ninguna base de datos importante ni en colecciones de museos.













La función de los cuernos de la hembra aún está bajo investigación, pero puede estar relacionada con la recolección de recursos o la defensa del nido, anotaron los investigadores. Los machos de la especie carecen de los cuernos distintivos.

El hallazgo resalta la importancia de investigar las abejas nativas en ecosistemas amenazados por el cambio climático y la alteración del hábitat, dijo Prendergast, y agregó que “Realmente muestra cuánta vida aún nos queda por descubrir”.

Expresó su esperanza de que el descubrimiento crearía conciencia sobre la gran cantidad de especies aún desconocidas para la ciencia, particularmente en regiones amenazadas por el cambio climático y la minería.

“Muchas empresas mineras todavía no realizan estudios en busca de abejas nativas, por lo que es posible que nos falten especies no descritas, incluidas aquellas que desempeñan funciones cruciales en el apoyo a plantas y ecosistemas amenazados”. ella dijo.

El descubrimiento se produce en un momento en que los polinizadores, que son esenciales para casi todas las plantas con flores del mundo, enfrentan graves amenazas. La pérdida de hábitat y el cambio climático están llevando a muchas especies vitales de abejas al borde de la extinción.