Abogados israelíes dudan de la legalidad del ataque a Gaza – Reuters – RT World News

Según se informa, la inteligencia estadounidense descubrió que las FDI temían que hubiera pruebas de que estaban atacando intencionalmente a civiles.

Según informes, los abogados militares israelíes estaban preocupados por el creciente conjunto de pruebas que sugerían que las acciones del país en Gaza podrían constituir crímenes de guerra, según la inteligencia estadounidense recopilada durante el primer año del conflicto, dijeron a Reuters cinco ex funcionarios estadounidenses.

Israel lanzó su campaña militar en respuesta a la incursión liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023, en la que murieron unas 1.200 personas. Desde entonces, los ataques de represalia y las operaciones terrestres han matado a más de 68.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Una comisión de la ONU acusó a Israel de cometer actos equivalentes a genocidio, ya que el país es objeto de dos procedimientos internacionales: uno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y otro ante la Corte Penal Internacional (CPI).













Según el informe de Reuters publicado el viernes, incluso el propio ejército israelí tenía dudas. “sobre la legalidad de sus tácticas que contrastaban marcadamente con la postura pública de Israel al defender sus acciones”.

Exfuncionarios de la administración del entonces presidente Joe Biden, que hablaron bajo condición de anonimato, describieron el material recopilado y distribuido por la inteligencia estadounidense antes de una sesión informativa del Congreso en diciembre de 2024 como uno de los “Lo más sorprendente fue compartido con los principales responsables políticos estadounidenses durante la guerra”.

“Existía la preocupación de que Israel estuviera atacando intencionalmente a civiles y trabajadores humanitarios”. Reuters informó, sin especificar qué incidentes habían provocado la alarma.













A los funcionarios estadounidenses también les preocupaba que el creciente número de muertes de civiles “podría violar las normas legales internacionales sobre daños colaterales aceptables”, añadió la publicación.

Washington defendió públicamente a Israel durante toda la guerra, incluso después de que la administración Biden reconociera en un informe de mayo de 2024 que había “preocupaciones razonables” Es posible que Israel haya violado el derecho internacional humanitario. Una determinación formal de que Israel había cometido crímenes de guerra habría requerido que Estados Unidos detuviera las transferencias de armas y suspendiera la cooperación en materia de inteligencia.

Bajo el presidente Donald Trump, Washington ha lanzado una campaña de presión contra la CPI. The Intercept describió recientemente un esfuerzo más amplio respaldado por Estados Unidos para suprimir la documentación de presuntos crímenes de guerra israelíes, señalando que cientos de videos relacionados habían sido eliminados de YouTube.

El mes pasado, la principal oficial jurídica de las Fuerzas de Defensa de Israel, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, admitió que había filtrado imágenes que mostraban a soldados abusando de un detenido palestino y renunció en medio de presiones para detener la investigación sobre el incidente.