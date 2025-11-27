Abuelo británico varado en un lugar de vacaciones con fractura de cráneo y espalda rota

Un abuelo BRITÁNICO se quedó sin poder caminar luego de una terrible caída mientras estaba de vacaciones en el Mediterráneo.

Brian Ackroyd ahora debe soportar un agotador viaje de 30 horas a casa este fin de semana para recibir un tratamiento esencial en Lancashire.

Originario de Teesville, Brian ha estado hospitalizado en Dubrovnik, Croacia, durante el último mes después de sufrir lesiones graves.

Estos incluyen una fractura de cráneo y una vértebra C2 rota.

El hombre de 65 años también sufrió daños en los nervios y tres hemorragias cerebrales después de caer en Cavtat el primer día de sus vacaciones.

Después de pasar un primer periodo en cuidados intensivos, este padre de tres hijos recibe ahora tratamiento en la sala de neurología del Hospital General de Dubrovnik.

Su familia organizó una recaudación de fondos para ayudarlo a regresar a casa después de que una confusión con el seguro significó que su reclamo fuera rechazado.

Brian había contratado un seguro de vacaciones, pero el proveedor se negó a pagarlo porque no había revelado ciertos detalles médicos.

La aseguradora hizo un pago de buena voluntad de alrededor de £ 5.000, que se destinó a las £ 14.000 necesarias para transportarlo de regreso en ambulancia por carretera.

Brian saldrá del Hospital General de Dubrovnik el jueves por la mañana.

Viajará por varios países europeos antes de ingresar al Reino Unido a través del Túnel del Canal.

Desde allí, viajará a Preston para recibir más atención.

Su compañera, Debbie Wright, dijo: “Regresará a casa en una ambulancia terrestre con un equipo médico británico.

“Las enfermeras especializadas viajarán mañana para recibirlo y partirán el jueves a las 8 de la mañana.

“No está exento de riesgos, pero simplemente no pudimos recaudar las £35.000 a £40.000 necesarias para un vuelo médico.

“Sus lesiones son estables, pero no progresa como se esperaba.

“Este hospital se centra en la atención que salva vidas y, una vez hecha, los pacientes siguen adelante.

“Brian apenas puede usar las manos y sus capacidades cognitivas no están ni cerca de donde estaban”.

Brian caminaba por un sendero público el 27 de octubre cuando se cayó.

Su hijo Richard dijo: “Su compañero nos dijo que debió haber perdido el equilibrio y caer hacia atrás, de cabeza en una grieta.

“Se golpeó la cabeza contra una roca y terminó atrapado boca abajo, sangrando profusamente”.

Los residentes locales cercanos escucharon los gritos de ayuda de Debbie y llamaron a los servicios de emergencia.

“Nos dijeron que había tenido mucha suerte: nueve de cada diez veces una fractura de cuello como ésta sería fatal”, añadió Richard.

“El hospital ha dicho que ahora necesita regresar al Reino Unido para una rehabilitación intensiva”.

Ackroyd trabajó como camionero pero se vio obligado a jubilarse debido a un cáncer de próstata.

Su socio dijo que tenía algo de dinero en el banco, pero que se agotó rápidamente después de que su diagnóstico significara que ya no podía trabajar.

Debbie y Richard han permanecido con él en Croacia desde el accidente.

Volarán a casa por separado el miércoles para poder reunirse con él cuando llegue al noroeste.

Puede encontrar un enlace a la recaudación de fondos de Brian aquí.