Adolescente acusado de accidente que mató a una mujer embarazada y a su feto mientras estaba en un aparcamiento

Un ADOLESCENTE ha sido acusado después de que una mujer embarazada y su bebé por nacer murieran en lo que la policía australiana describe como un accidente “terrible”.

La madre de 33 años, que estaba embarazada de ocho meses, caminaba con su marido y su hijo de tres años por un aparcamiento de Nueva Gales del Sur.

De repente fue golpeada en la entrada de la estación de tren de Hornsby en George Street alrededor de las 8 de la tarde.

La mujer sufrió heridas catastróficas y fue trasladada de urgencia al Hospital Westmead, pero ni ella ni su bebé por nacer pudieron salvarse.

La policía dice que un Kia Carnival, conducido por un hombre de 48 años, había reducido la velocidad para ceder el paso a la familia cuando fue golpeado por detrás por un BMW blanco, supuestamente conducido por Aaron Papazoglu, de 19 años.

Según los informes, el impacto empujó el Kia hacia adelante y golpeó a la mujer.

El subcomisionado David Driver dijo que la escena fue “muy confrontativa” para los socorristas.

“Cualquier accidente grave supone un gran desafío para los socorristas y es particularmente trágico cuando mueren personas y, de hecho, cuando hay niños involucrados”, dijo.

“Esta es una historia terrible, terrible”.

Ninguno de los conductores resultó herido, aunque ambos fueron trasladados al Hospital Hornsby para las pruebas obligatorias.

La policía arrestó a Papazoglu en una casa de Wahroonga alrededor de las 00:45 horas del sábado.

Fue acusado de conducción peligrosa que provocó la muerte, conducción negligente que provocó la muerte y pérdida de un feto tras la muerte de una mujer embarazada.

Según la Ley Zoe, introducida en 2022, provocar la pérdida de un feto mediante actos delictivos conlleva penas más severas.

Se le negó la libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el Tribunal Local de Parramatta el domingo.

Según los informes, fuentes policiales afirman que el adolescente preguntó repetidamente a los agentes sobre el estado de su BMW después del accidente.

La Unidad de Investigación de Accidentes estableció y examinó la escena del crimen y CCTV supuestamente capturó el incidente.

“Aún no puedo comentar sobre la naturaleza exacta de esto”, dijo el subcomisionado Driver.

Desde entonces se han depositado flores en el lugar.

“Tengo hijos y nietos. No puedo ni imaginarme cómo se siente esa familia”, dijo una mujer.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la estación de policía de Hornsby o Crime Stoppers.