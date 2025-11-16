Al menos 13 personas resultaron heridas cuando un auto de carreras atropelló a la multitud después de que el conductor se desmayara al volante con el pie en el acelerador

Al menos 13 personas resultaron heridas después de que un piloto de carreras se “desmayara” detrás del volante y atropellara a una multitud.

La policía australiana inició una investigación sobre el aterrador accidente del sábado que dejó a dos espectadores luchando por sus vidas.

El vehículo fue visto chocando contra una tribuna improvisada llena de fanáticos en el Walcha Motorcycle Rally, al norte de Sydney.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar a las 18.15 hora local, antes de que un hombre de 54 años y un hombre de unos 30 fueran trasladados en avión al hospital.

Otras once víctimas, de entre 20 y 75 años, fueron trasladadas a hospitales de Armidale, Tamworth y Walcha, y seis sufrieron heridas graves.

El conductor Steven Taylor, de 27 años, no está acusado de ningún delito y fue defendido por su hermano Blake en las redes sociales.

Tanto los policías como Blake detallaron cómo Steven había estado en una colisión a mitad de carrera en el derbi de demolición momentos antes del desgarrador choque contra la multitud.

Blake dijo: “Todo iba muy bien ayer. Mi hermano, Steven, chocó contra un auto en medio del campo…

“Cuando iba a avanzar, se desmayó y su pie quedó atrapado con fuerza en el acelerador hasta el punto de que Steven no se detuvo”.

También describió el horrible momento en que el coche chocó contra la “tribuna llena de gente”, diciendo que los espectadores quedaron “arrojados”.

“Ver a toda esta gente en el suelo… hay bebidas, vasos, sombreros… todavía es totalmente difícil de creer”, dijo.

“Sólo para ver realmente lo lejos que ha llegado del campo, primera marcha… directamente hacia toda esta gente… Ojalá esto nunca hubiera sucedido”.

Steven fue ingresado en el hospital y tratado por una conmoción cerebral y diversas lesiones.

Su coche también ha sido incautado mientras los investigadores investigan todas las circunstancias del presunto accidente.

La policía dijo: “Oficiales especializados de la Unidad de Investigación de Accidentes asistieron y examinaron la escena mientras continúan las investigaciones”.

El diputado local de la región, Barnaby Joyce, dijo que sus pensamientos y oraciones estaban con los afectados por la colisión.

El hermano del conductor también reveló en una publicación posterior en las redes sociales que su hermano había sido dado de alta del hospital.

También explicó que Steven se había sentido “muy abrumado” por toda la situación.

El Rally de Motos de Walcha es un evento anual que atrae a los amantes del deporte del motor a la ciudad regional durante tres días.

Uno de los momentos más destacados del evento es el derbi de demolición.