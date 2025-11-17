Al menos 45 muertos después de que un autobús se estrellara contra un camión cisterna de diésel y estallara en llamas con los pasajeros atrapados dentro

Al menos 45 personas murieron después de que un autobús que transportaba a peregrinos se estrellara trágicamente contra un camión cisterna de diésel en Arabia Saudita.

El horrible accidente ocurrió en la carretera entre La Meca y Medina antes de que el autobús estallara en llamas con los pasajeros todavía dentro.

Se cree que la mayoría de las víctimas del trágico accidente son ciudadanos indios.

La embajada de la India en Arabia Saudita dijo que el “trágico” accidente de autobús que involucró a peregrinos musulmanes ocurrió cerca de la ciudad santa de Medina durante la noche.

Se dice que habían completado la peregrinación Umrah en La Meca y regresaban a Medina cuando ocurrió el accidente.

Muchos pasajeros estaban dormidos en el momento de la colisión, informan los medios de comunicación indios.

El comisario de policía VC Sajjanar dijo: “Cuarenta y cinco personas han muerto y sólo hay un superviviente, que actualmente se encuentra en el hospital”.

Tras el accidente, el consulado de la India en Jeddah instaló una sala de control las 24 horas.

La Defensa Civil saudí y la policía acudieron al lugar mientras funcionarios indios y representantes de la agencia Umrah viajaban al lugar para ayudar con la recuperación y proporcionar actualizaciones a las familias en la India.

El primer ministro indio, Narendra Modi, escribió en X: “Profundamente entristecido por el accidente en Medina que involucró a ciudadanos indios.

“Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos.

“Rezo por la rápida recuperación de todos los heridos. Nuestra embajada en Riad y nuestro consulado en Jeddah están brindando toda la asistencia posible”.

El transporte de fieles por los lugares sagrados de Arabia Saudita ha resultado frecuentemente peligroso, particularmente durante el haj, cuando las carreteras pueden ser caóticas y los autobuses crean interminables embotellamientos.

Millones de personas también visitan Arabia Saudita para la peregrinación de la umrah, que se realiza fuera del período del hajj.

En marzo de 2023, un autobús que transportaba a peregrinos a la ciudad santa de La Meca estalló en llamas tras una colisión en un puente, matando a 20 personas e hiriendo a más de dos docenas.

Y en octubre de 2019, unos 35 extranjeros murieron y otros cuatro resultaron heridos cuando un autobús chocó con otro vehículo pesado cerca de Medina.

