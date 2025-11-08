Al menos cinco muertos y 430 heridos después de que un tornado azotara Brasil mientras los rescatistas buscan víctimas tras el rastro de destrucción

AL MENOS cinco personas murieron y 430 resultaron heridas después de que un tornado arrasara Brasil.

Los equipos de rescate están recorriendo la región en busca de víctimas en lo que se ha descrito como restos similares a una “zona de guerra”.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El jefe de bomberos local, Jonas Emmanuel Benghi Pinto, dijo que el número de víctimas podría aumentar durante la noche a medida que continúa la operación de búsqueda.

Imágenes aterradoras muestran casas en la ciudad de cerca de 14.000 habitantes con los tejados volados, torres de alta tensión en el suelo y carros volcado.

En uno de los vídeos publicados en las redes sociales se puede ver un camión tumbado de costado.

Alrededor de 60.000 hogares de la región se quedaron sin electricidad tras el tornado, que se produjo alrededor de las 17.30 horas, hora local.

CHOQUE TORNEADO Tornado arrasa ciudad cerca de París derribando GRÚAS y dejando 1 muerto

También se reportaron daños en los municipios de Candoi, Larenjeiras do Sul y Guarapuava, en el estado de Paraná.

Los lugareños fueron filmados gritando mientras corrían a refugiarse en el aeropuerto de Londrina, en el norte de Paraná, donde la velocidad del viento alcanzó alrededor de 60 mph.

La agencia meteorológica Metsul informó que hordas de árboles fueron arrancados de raíz y automóviles volcados por los vientos devastadores.

Se informa que un supermercado se derrumbó durante la tormenta y hay personas enterradas o esperando ser rescatadas entre los escombros.

La agencia añadió: “Según información preliminar del ayuntamiento y de la Defensa Civil, alrededor del 60 por ciento de las viviendas y edificios de la ciudad resultaron dañados o completamente destruidos.

“Equipos del Departamento de Bomberos, Militares PolicíaPolicía Civil, profesionales sanitarios y decenas de voluntarios trabajan desde primera hora de la noche en la búsqueda y atención de las víctimas”.

El alcalde de Rio Bonito do Iguacu, Sezar Augusto, dijo que el 80 por ciento de la ciudad “estaba sobre el terreno”.

Y añadió: “Ha llovido mucho y alrededor del 80 por ciento de la ciudad está en ruinas.

“La fuerza de la tormenta derribó líneas eléctricas, arrancó techos de edificios, destruyó estructuras y sorprendió a muchas personas que regresaban a sus hogares.

“Hay muchos vehículos bajo los escombros. Hay al menos tres muertos, entre ellos dos ancianos. También hay muchos heridos y los hospitales están abarrotados”.

Hablando después del desastre, se le citó diciendo: “Hay muchas personas heridas con heridas en la cabeza.

Fuera de los hospitales, tenemos al menos tres equipos de médicos y enfermeras recorriendo la ciudad para ver si hay personas atrapadas bajo los escombros”.

El tornado se clasificó inicialmente como un tornado supercélula F2 con vientos de entre 113 y 157 mph.

Los expertos dijeron que algunas partes de las áreas más afectadas sufrieron ráfagas de más de 155 mph, lo que lo convirtió en uno de los tornados más feroces.

El meteorólogo Reinaldo Kneib dijo: “La clasificación del tornado se basó en el análisis de los daños y también en las imágenes del radar meteorológico Simepar.

“Hubo informes de vehículos volcados, árboles caídos e incluso casas enteras de ladrillo destruidas”.

El gobernador del estado, Ratinho Junior, dijo en X: “La Defensa Civil y nuestras fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y monitoreando los pueblos y ciudades afectados por las fuertes tormentas.

“Nuestra solidaridad con toda la población de las regiones afectadas. Seguimos en constante vigilancia”.

LISTO PARA LA SELVA Se revela la alineación completa de I’m A Celeb con leyendas de las telenovelas y pin-up de televisión TRUCO DE JABÓN Perdí el puesto 13 en Mounjaro y necesitaba un nuevo pasaporte; debes verificar tu ‘TDEE’

Se espera que visite Rio Bonito do Iguaçu más adelante esta mañana.

un campo hospital Se ha abierto en la localidad para atender la demanda adicional.