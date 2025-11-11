Al menos dos muertos y 36 heridos después de que un autobús turístico chocara contra un camión cerca de un balneario en el Mar Rojo

DOS personas murieron después de que un autocar lleno de turistas se estrellara contra un camión cerca de un balneario en Egipto.

Otros 36 pasajeros, entre ellos extranjeros, resultaron heridos en el devastador accidente ocurrido cerca de Hurghada, en la costa del Mar Rojo.

Se cree que 24 de las personas a bordo eran turistas extranjeros y que algunos de ellos están gravemente heridos.

Se ha confirmado que los dos muertos son el conductor del autocar y uno de los pasajeros, aunque no se ha revelado su nacionalidad.

Varias ambulancias acudieron al lugar esta mañana temprano y transportaron a los heridos a hospitales de Hurghada y sus alrededores.

La causa del accidente está bajo investigación.

Las autoridades locales dijeron que recibieron informes de que un autocar perteneciente a una empresa de turismo del Mar Rojo había chocado con un camión pesado en las primeras horas de esta mañana.

Según los informes, había partido de Hurghada y se dirigía hacia el norte, aunque su destino no está claro.

Hurghada está a unos 470 kilómetros al sur de El Cairo, la capital de Egipto.

La zona es popular entre los turistas, que se sienten atraídos por sus largas playas doradas y sus brillantes aguas azules.

Se produce después de que tres personas murieran y más de 100 resultaran heridas cuando un tren de pasajeros descarriló cerca de El Cairo en agosto.

Imágenes impactantes mostraron el vehículo tendido de costado rodeado de viajeros heridos.

El tren volcó tras chocar con un cargador.

Un total de 30 ambulancias acudieron al lugar para ayudar a transportar a decenas de pacientes.

Decenas de pasajeros asustados salieron disparados de sus asientos cuando el tren descarriló repentinamente y se salió de las vías.

Se llamó a grúas para levantar los vagones dañados de nuevo a la vía y se reclutó a ingenieros ferroviarios para comenzar las reparaciones.