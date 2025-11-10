Al menos ocho muertos en una explosión en Nueva Delhi cuando los coches envueltos en llamas cerca de una multitud aterrorizada

Al menos ocho personas murieron después de una explosión masiva que sacudió un lugar turístico abarrotado en Nueva Delhi.

Imágenes impactantes mostraron múltiples carros en llamas con llamas ondeando hacia el cielo frente a multitudes aterrorizadas.

La policía dijo que ocho personas murieron después de la explosión cerca del Fuerte Rojo en un distrito densamente poblado de Nueva Delhi.

Al menos otras 11 personas resultaron heridas en medio del caos, según las estaciones de televisión locales, pero el número exacto no está claro por el momento.

La explosión ocurrió cerca de la Puerta 1 de la estación de metro Red Fort, un centro muy transitado. próximo a uno de los lugares más visitados de la India.

Fuentes de la policía de Delhi lo describieron como una “explosión muy poderosa”, informó NDTV.

Según funcionarios del Departamento de Bomberos de Delhi, las autoridades fueron alertadas de una explosión alrededor de las 6:55 p.m. hora local.

Las imágenes mostraron llamas envolviendo varios autos mientras una multitud se congregaba en el lugar.

Al menos seis vehículos y tres autorickshaws se incendiaron, dijo el subjefe de bomberos de Delhi.

Una persona fue vista tirada en el suelo cerca de un automóvil con el parabrisas destrozado, mientras que otras fueron atendidas por quemaduras.

Imágenes horripilantes mostraron las secuelas de la explosión: coches carbonizados y decenas de policías apiñados en el lugar.

Un testigo dijo a los medios locales: “Vi una enorme bola de fuego desde la terraza de mi casa. Hubo un sonido enorme.

“La explosión sacudió las ventanas del edificio”.

Un portavoz de la policía de Delhi dijo que se está investigando la causa de la explosión del coche.

Pero los medios locales informaron que la explosión inicial provino de un automóvil, según The Hindu.

Un portavoz de la policía de la ciudad le dijo a la BBC que estaban “explorando todas las posibilidades”.

Según los informes, Mumbai, Jaipur, Uttar Pradesh y Uttarakhand están en alerta máxima.

La policía intentó despejar a la multitud que se había reunido alrededor del lugar del incidente.

El Fuerte Rojo, también conocido como Lal Qila, es un antiguo fuerte mogol ubicado en el distrito Old Dehli de la capital.

Fue la residencia de los emperadores mogoles después de su construcción en el siglo XVII, y ahora es visitada por turistas todos los años.

