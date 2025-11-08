Al menos seis muertos mientras un enorme infierno envuelve un almacén de perfumes mientras un video de terror muestra un incendio arrasando un depósito en Turquía

AL MENOS seis personas murieron después de que un enorme incendio arrasara un almacén de perfumes en Turquía.

Los servicios de emergencia fueron llamados ante informes de un incendio devastador y “varias” explosiones alrededor de las 9 a.m. hora local en la provincia de Kocaeli.

El gobernador de la provincia, Ilhami Aktas, dijo a los medios locales: “Lamentablemente, seis de nuestros ciudadanos han perdido la vida”.

Una persona se encuentra “actualmente hospitalizada”, añadió.

Se entiende que las llamas estallaron por la mañana y fueron seguidas por varias explosiones.

Imágenes dramáticas muestran el incendio arrasando el depósito mientras sus paredes carbonizadas se derrumban.

Olas de humo parecen envolver el cielo, mientras los bomberos controlan el furioso infierno que se encuentra debajo.

Mientras tanto, las imágenes muestran paredes derrumbándose en la calle mientras los espectadores miran con horror.

Aún se desconoce la causa del incendio pero se está investigando.

El incendio fue controlado una hora después de que dos pisos fueran destruidos.

Ubicada a unos 70 kilómetros (43 millas) de Estambul, Dilovasi es una ciudad industrial que alberga numerosos depósitos y fábricas.

Se produce cuando más de setenta bomberos se apresuraron a combatir un gran incendio en un almacén de neumáticos en Birmingham.

Imágenes impactantes mostraban columnas de humo elevándose a lo largo de Longbridge, mientras el incendio devoraba el edificio durante la noche.

Catorce equipos de bomberos se trasladaron al almacén de Frankley Tire mientras las llamas continuaban saliendo del edificio esta mañana.

Las imágenes que circulaban en línea parecían mostrar la propiedad envuelta en llamas y humo.

Algunos residentes incluso afirmaron haber escuchado “una explosión” en el lugar.