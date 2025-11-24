Al menos un muerto y 10 heridos cuando un coche arrolló a una multitud en Tokio antes de que el conductor huyera a pie

Al menos una persona ha muerto y otras 10 siguen heridas después de que un conductor embistiera con su coche a una multitud en Japón.
El coche atropelló a una docena de personas en Tokio antes de que el conductor huyera a pie del lugar.
Entre las diez personas heridas se encuentra una mujer de unos 20 años que fue encontrada inconsciente.
Ahora está siendo tratada en el hospital y su condición sigue siendo grave, reveló The Japan Times.
Estas son noticias de última hora… actualice para obtener más actualizaciones…