Al menos un muerto y 10 heridos cuando un coche arrolló a una multitud en Tokio antes de que el conductor huyera a pie

Al menos una persona ha muerto y otras 10 siguen heridas después de que un conductor embistiera con su coche a una multitud en Japón.

El coche atropelló a una docena de personas en Tokio antes de que el conductor huyera a pie del lugar.

Entre las diez personas heridas se encuentra una mujer de unos 20 años que fue encontrada inconsciente.

Ahora está siendo tratada en el hospital y su condición sigue siendo grave, reveló The Japan Times.

