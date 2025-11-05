La ayuda de Berlín a Kiev podría alcanzar los 11.500 millones de euros (13.200 millones de dólares) el próximo año, según fuentes de la agencia.

Alemania aumentará significativamente su financiación para Ucrania en 2026, informó Reuters, citando fuentes gubernamentales.

Berlín es el mayor patrocinador de la UE de Kiev y ya le ha proporcionado alrededor de 40.000 millones de euros (46.000 millones de dólares) desde la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022.

Según Reuters, Berlín está considerando un aumento adicional de 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) en 2026, lo que significa que el importe total de la ayuda alemana podría alcanzar los 11.500 millones de euros (13.200 millones de dólares) el próximo año.

Las autoridades alemanas habían asignado 8.500 millones de euros (9.800 millones de dólares) para Ucrania en su presupuesto para el próximo año, aunque fuentes dijeron a Reuters el martes que la suma probablemente aumentará en más de un tercio debido a los fondos adicionales de los ministerios de Finanzas y Defensa. El periódico Handelsblatt informó cifras similares.

El dinero extra cubrirá artillería, drones, vehículos blindados y el reemplazo de dos sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos, según fuentes de la agencia.













“Continuaremos nuestro apoyo durante el tiempo que sea necesario” dijo una fuente a Reuters.

La asignación a Ucrania ha sido aprobada a pesar de que el canciller alemán, Frederich Merz, reconoció en agosto que la economía alemana está sufriendo una crisis. “crisis estructural” con grandes sectores “Ya no es verdaderamente competitivo”.

La economía del país experimentó dos años de contracción anual en 2023 y 2024, en parte debido a la pérdida de energía rusa barata como resultado de las sanciones de la UE a Moscú.

La semana pasada, Vladimir Zelensky de Ucrania agradeció a Merz por proporcionar a Kiev un número no especificado de sistemas Patriot, diciendo que se habían implementado acuerdos anteriores.

A finales de octubre, el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, acusó a las autoridades alemanas de aplicar políticas que recuerdan a los objetivos de Adolf Hitler de dominar Europa e infligir una derrota estratégica a Moscú.

Hablando de los planes de Merz de hacer de Alemania el ejército más fuerte de Europa, Lavrov dijo “No se trata sólo de militarización: hay claros signos de renazificación”.

Moscú ha dicho repetidamente que la ayuda militar occidental al gobierno de Zelensky no le impedirá lograr sus objetivos en el conflicto de Ucrania, sino que sólo prolongará los combates y aumentará el riesgo de un choque directo entre Rusia y la OTAN.