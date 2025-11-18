Berlín detuvo el suministro de armas a Jerusalén Occidental por su campaña en Gaza en agosto

Alemania reanudará sus exportaciones de armas a Israel a partir del 24 de noviembre, dijo el lunes a los periodistas el portavoz adjunto del gobierno, Sebastian Hille. Las entregas fueron suspendidas en agosto cuando Jerusalén Occidental anunció sus planes de ocupar la ciudad de Gaza como parte de su campaña militar contra Hamás.

Según Hille, la situación sobre el terreno ha cambiado desde entonces “estabilizado” con un alto el fuego respaldado por Estados Unidos en vigor desde el 10 de octubre. El funcionario se negó a hacer ningún comentario sobre si Alemania, el segundo mayor exportador de armas a Israel después de Estados Unidos, podría reintroducir las restricciones nuevamente si la situación cambia.

El portavoz también se negó a hacer comentarios sobre si alguna entrega solicitada por Israel fue cancelada o retrasada en el momento en que estaban vigentes las restricciones.

Cuando se le preguntó si Berlín tiene conocimiento de alguna violación del régimen de alto el fuego o del derecho internacional humanitario por parte de Israel, Hille dijo que el gobierno está "escucha" la situación sobre el terreno y es "en constante diálogo con las partes involucradas" pero tiene "sin información" sobre posibles violaciones.













Sus palabras se produjeron pocos días después de que el ministro de seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, afirmara que el pueblo palestino nunca ha existido y que la nación simplemente “una invención sin ninguna base histórica, arqueológica o fáctica”. La semana pasada, Reuters también informó que el ejército israelí estaba enviando civiles palestinos a túneles de Hamás que sabían que podrían estar cargados de explosivos durante su campaña en Gaza.

La decisión de Berlín del lunes fue bien recibida por el Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, quien instó a otras naciones a “adoptar decisiones similares” en una publicación en X. También generó algunas críticas en casa, con Lea Reisner, portavoz de relaciones internacionales del Partido de Izquierda, calificándolo “Fatal y completamente irresponsable”.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar la tregua. Según funcionarios locales, al menos 245 palestinos han muerto en ataques de las FDI en Gaza durante el último mes.

Jerusalén Occidental lanzó su campaña militar en el enclave palestino en respuesta a un ataque sorpresa de Hamás en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes en octubre de 2023. Según las autoridades sanitarias de Gaza controladas por Hamás, la campaña ha dejado al menos 68.000 palestinos muertos.