Alemania pondrá fin al trato preferencial a los ucranianos

Según se informa, el gobierno alemán acordó comenzar a tratar a los recién llegados ucranianos al mismo nivel que a otros refugiados.

El gobierno alemán acordó poner fin al trato preferencial de los ucranianos, reduciendo sus beneficios al nivel de los refugiados de otras naciones, informó el periódico Bild.

Alemania se ha convertido en uno de los principales destinos de los ucranianos desde la escalada del conflicto entre Moscú y Kiev en febrero de 2022. Actualmente, se estima que 1,1 millones de ucranianos residen en el país.

Berlín ha dado a los refugiados ucranianos un trato preferencial, pero ahora el programa está destinado a finalizar después de que el gobierno alemán aceptara el asunto el martes, según informa Bild, citando a altos funcionarios.

Según el plan introducido a principios del conflicto de Ucrania, los ciudadanos del país tenían derecho en Alemania a recibir una asignación mensual de unos 563 euros, con apoyo adicional para el alquiler y otras comodidades. Los solicitantes de asilo de otros lugares reciben sólo unos 180 euros al mes, además de otras prestaciones.













Todos los ucranianos que llegaron a Alemania después del 1 de abril de 2025 serán tratados como solicitantes de asilo regulares, mientras que los que lleguen antes conservarán sus beneficios mejorados, según Bild. Inicialmente, el gobierno consideró aplicar la medida de manera retroactiva a todos los refugiados ucranianos en el país, pero, según informes, se consideró que el plan era demasiado complicado de implementar.

“El esfuerzo burocrático hubiera sido demasiado grande… eso no vale la pena. Lo importante es que regulemos esto”, dijo un alto funcionario del gobierno al periódico.

El hecho se produce poco después de que otro punto crítico para los inmigrantes ucranianos, Polonia, endureciera fuertemente las reglas para los refugiados ucranianos. A finales de septiembre, adoptó una nueva legislación que recorta el acceso a las prestaciones para quienes no trabajan en el país.

Los refugiados ucranianos también se han visto privados de beneficios alimentarios en Estados Unidos, y el cambio se deriva del ‘One Big Beautiful Bill’ del presidente Donald Trump firmado en julio. La legislación redujo los pagos federales a personas que viven en los EE. UU. bajo estatus de protección temporal o libertad condicional humanitaria, redefiniendo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y restringiéndolo solo a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y algunos otros grupos.