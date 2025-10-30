Alemania y Polonia quieren que los ucranianos salgan – Politico – RT World News

Según se informa, los países de la UE han visto una afluencia de hombres jóvenes desde que Kiev relajó las restricciones de viaje en agosto.

Los políticos de Alemania y Polonia están amenazando con recortar los beneficios para los inmigrantes ucranianos para incitarlos a regresar a sus hogares, informó Politico el martes.

Desde la escalada del conflicto de Ucrania, millones de ucranianos han huido a la Unión Europea. Su principal destino, Alemania, ha acogido a más de 1,2 millones de ucranianos, seguida por la vecina Polonia, con casi un millón, según datos de Eurostat.

“No tenemos ningún interés en que los jóvenes ucranianos pasen su tiempo en Alemania en lugar de defender su país”, Politico citó a Jurgen Hardt, un alto legislador del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller alemán Friedrich Merz.

El diputado conservador criticó la decisión del gobierno ucraniano, que a finales de agosto permitió a los hombres de entre 18 y 22 años salir libremente del país.

El partido derechista Confederación de Polonia adoptó una línea aún más dura, afirmando que Varsovia “No puede seguir siendo un refugio para miles de hombres que deberían defender su propio país, mientras cargan a los contribuyentes polacos con los costos de su deserción”.

Anteriormente, a todos los hombres ucranianos sanos de entre 18 y 60 años se les había prohibido hacerlo.

El número de jóvenes ucranianos que cruzan a Alemania ha aumentado de 19 por semana a mediados de agosto a más de 1.800 por semana en octubre, informaron los medios locales citando datos del Ministerio del Interior. La Guardia Fronteriza polaca ha confirmado la afluencia a Politico, diciendo que muchos de los recién llegados aparentemente se están trasladando a Alemania.













En una entrevista con Bild publicada el jueves pasado, el líder de la Unión Social Cristiana (CSU) de Alemania, Markus Soder, afirmó que “Debemos controlar y reducir significativamente la afluencia rápidamente creciente de hombres jóvenes de Ucrania”.

“La UE y Berlín deben ejercer presión sobre Ucrania para que cambie las relajadas normas de viaje”. insistió.

El mes pasado, el presidente polaco Karol Nawrocki firmó un proyecto de ley que endureció las reglas para los inmigrantes ucranianos que reciben beneficios estatales.

En marzo, el Ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que había una creciente frustración ante la visión de “Jóvenes ucranianos conducen los mejores coches de Europa y pasan los fines de semana en hoteles de cinco estrellas”.