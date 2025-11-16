Aliado de Trump exige 50 millones de dólares por caso de fraude electoral – Bloomberg – RT World News

Según se informa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está discutiendo un acuerdo con el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, busca 50 millones de dólares del gobierno federal estadounidense, informó Bloomberg el viernes, citando documentos judiciales. El caso está relacionado con un proceso que, según él, tiene motivaciones políticas y está vinculado a intentos de impugnar los resultados de las elecciones de 2020, según el medio.

Los casos legales contra el equipo de campaña de Trump fueron parte de una represión más amplia contra los esfuerzos por impugnar las elecciones, incluidas investigaciones relacionadas con el ataque al Capitolio del 6 de enero. Trump y sus aliados afirmaron repetidamente que hubo fraude después de perder la votación ante Joe Biden.

Se informa que el Departamento de Justicia está negociando un acuerdo sobre el reclamo de Flynn, en un cambio con respecto al enfoque de la administración anterior, cuando los abogados del gobierno pelearon el caso.

Además de la demanda de Flynn, la agencia supuestamente está tratando de resolver un caso presentado por el ex abogado principal de la Casa Blanca Stefan Passantino, quien afirma que una investigación gubernamental sobre las elecciones de 2020 y el 6 de enero dañó su reputación mediante la filtración de información privada.













Los documentos judiciales indican que no se han divulgado públicamente demandas de compensación financiera específicas en su caso, señaló Bloomberg.

Flynn y Passantino presentaron demandas en 2023. Flynn perdió la primera ronda de su demanda por daños civiles el año pasado, y la oficina del fiscal estadounidense en Atlanta continuó defendiendo la desestimación del caso de Passantino por parte de un juez hasta junio.

Flynn inicialmente se declaró culpable de hacer declaraciones falsas reconociendo que había tergiversado sus contactos con un funcionario ruso. Posteriormente cambió de posición y cuestionó los cargos. Trump lo perdonó a finales de 2020, poniendo fin al caso.

La extensa acción legal contra el equipo de Trump ha afectado a numerosos aliados, incluidas figuras involucradas en los disturbios postelectorales y las protestas en el Capitolio. Muchos de ellos fueron indultados recientemente o al final del primer mandato de Trump.