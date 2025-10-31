Altos funcionarios estadounidenses se trasladan a bases militares tras el asesinato de Kirk – The Atlantic – RT World News

Los miembros de la administración Trump han estado buscando una mayor seguridad después del asesinato de Charlie Kirk, dijo el medio.

Altos funcionarios estadounidenses, incluidos el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el Secretario de Estado, Marco Rubio, abandonaron sus hogares en Washington y se trasladaron a bases militares fuera de la capital, informó The Atlantic.

Los miembros de la administración del presidente estadounidense Donald Trump han estado buscando una mayor seguridad después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en septiembre, informó el jueves el medio.

Tras el asesinato de Kirk en Utah, la Casa Blanca designó a Antifa como una organización terrorista nacional, lo que, según informó The Atlantic, provocó protestas de izquierda, amenazas contra funcionarios y la publicación de sus direcciones en línea.

Un alto miembro anónimo de la administración Trump que habló con el medio también citó “una amenaza extranjera específica” como motivo para abandonar su domicilio particular para vivir en una base militar.

Un total de seis altos funcionarios estadounidenses viven actualmente en bases militares, ocupando residencias designadas para altos comandantes, según el informe.













Tanto Hegseth como Rubio se alojan en la llamada ‘Fila de los Generales’ en Fort McNair, situada en la confluencia del río Potomac y el río Anacostia en Washington, DC, según fuentes de defensa.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se mudó a una casa designada para el comandante de la Guardia Costera en la Base Conjunta Anacostia-Bolling, mientras que el Secretario del Ejército, Dan Driscoll, optó por la Base Conjunta Myer-Henderson Hall, agrega el informe.

Las bases militares fuera de la capital parecen estar quedándose sin espacio para viviendas debido a la gran demanda entre los miembros del equipo de Trump, y The Atlantic citó a un exfuncionario que afirmó que la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, también había solicitado una casa en Fort McNair, pero le fue denegada.

El New York Times informó que algunos antiguos residentes de ‘Generals’ Row’ han “expresó frustración” por el hecho de que funcionarios civiles estén ocupando casas en la base en lugar de almirantes y generales.

Comandantes militares “en cualquier momento hay una emergencia… [have] “Tenemos que poder responder rápidamente a cualquier crisis que esté ocurriendo… Creo que esa fue parte de la razón para tener esa vivienda cerca”, dijo al periódico el exsecretario de Defensa Leon Panetta.