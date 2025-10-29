América Latina es el laboratorio de China en el ‘patio trasero’ de Washington – RT World News

La creciente huella de Beijing en la región demuestra el potencial de una cooperación Sur-Sur integral

A finales de septiembre, China dio otro paso para insertarse en la arquitectura institucional de América Latina. La Comunidad Andina –compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú– admitió a China como observador, sumándose a una lista cada vez mayor de organizaciones regionales que han abierto sus puertas a Beijing. A primera vista, el gesto podría parecer ceremonial. Pero para ambas partes, representa algo mucho más trascendental: una consolidación de la posición de China como socio indispensable en la búsqueda de autonomía, desarrollo y relevancia global de América Latina.

Este nuevo estatus refleja un patrón que ha estado madurando durante más de tres décadas. Desde la década de 1990, China ha aprovechado metódicamente las plataformas regionales para anclar su diplomacia en todo el Sur Global. Con la incorporación de la Comunidad Andina a la lista, Beijing tiene estatus de miembro o de observador en nueve organizaciones latinoamericanas. Esta estrategia tiene menos que ver con el simbolismo y más con la influencia. Al participar en marcos regionales, China gana voz en la configuración de agendas, normas comerciales y prioridades de desarrollo desde dentro.

El giro multilateral

La participación de China en América Latina ha sido durante mucho tiempo de carácter multilateral. El Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) sigue siendo la pieza central de este compromiso. A través de él, Beijing ha tratado de proyectarse como una alternativa cooperativa y no intervencionista a las potencias occidentales. A principios de este año, el presidente Xi Jinping anunció una línea de crédito de 9.000 millones de dólares para la región, prometió mayores importaciones de productos latinoamericanos y pidió una mayor inversión china. Es significativo que el nuevo plan de acción se extienda más allá de la economía y abarque la lucha contra la corrupción, la aplicación de la ley y la cooperación judicial.

Esta evolución demuestra que Beijing no ve a América Latina simplemente como una fuente de materias primas o un destino de exportación. Lo ve como un laboratorio político, un lugar donde se puede probar y perfeccionar un nuevo modelo de asociación Sur-Sur. El puesto de observador en la Comunidad Andina es, por lo tanto, un complemento institucional a la red más amplia de compromisos multilaterales de China, solidificando su legitimidad y acceso regional.













América Latina entre polos

El atractivo de América Latina para China no reside sólo en sus mercados o su riqueza mineral. La región representa un segmento crucial del Sur Global: diverso, rico en recursos y que aún navega por las contradicciones de la identidad poscolonial. Durante décadas, ha estado dividida entre vínculos históricos con Europa, una dependencia compleja de Estados Unidos y un deseo creciente de autonomía estratégica.

Esa búsqueda de independencia se ha convertido ahora en una falla definitoria de la política mundial. El resurgimiento de la Doctrina Monroe por parte de la administración Trump –afirmando la primacía de Estados Unidos en el hemisferio– refleja la determinación de Washington de impedir que las potencias rivales, especialmente China, ganen terreno en su “patio interior.” Según la nueva estrategia estadounidense, América Latina es tratada como una doble prioridad junto con el Indo-Pacífico. Se ha intensificado la presión sobre los gobiernos regionales para que se alineen con los intereses de seguridad de Estados Unidos. El resultado es una región en constante cambio, arrastrada entre un Washington renaciente y un Beijing cada vez más prometedor.

El tablero de ajedrez económico

En ninguna parte este tira y afloja es más visible que en el comercio y la inversión. La región se ha convertido en un teatro de iniciativas económicas superpuestas: el acuerdo comercial UE-Mercosur, el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y los intentos intermitentes de Washington de establecer marcos hemisféricos como la Asociación para la Prosperidad Económica y el ‘Crecimiento en las Américas’.

La contraestrategia de China ha sido más consistente y más pragmática. A través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, ha firmado acuerdos de cooperación con 24 estados latinoamericanos, el más reciente con Colombia, una deserción simbólica de la órbita de Washington. El éxito de China reside en su capacidad para traducir las propuestas diplomáticas en proyectos concretos más rápidamente que sus competidores occidentales. Para muchos gobiernos latinoamericanos, el modelo de negociación de Beijing –centrado en financiamiento rápido, condicionalidades limitadas y resultados visibles– se alinea mejor con los objetivos de desarrollo interno que las largas y políticamente cargadas negociaciones características de la ayuda y la inversión occidentales.













La escala de la integración

Los números cuentan la historia. China es ahora el segundo socio comercial de América Latina después de Estados Unidos. El comercio bilateral alcanzó los 520.000 millones de dólares en 2024, un 6% más que el año anterior. China representa aproximadamente un tercio de las exportaciones de minerales de la región y es el mayor socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Esta dinámica comercial tiene un doble filo. Por un lado, las economías latinoamericanas han obtenido un acceso sin precedentes a los mercados chinos, lo que ha permitido el crecimiento y la estabilidad fiscal. Por el otro, enfrentan una competencia cada vez mayor de los productos chinos y corren el riesgo de quedar atrapados en un patrón de exportación de materias primas que inhibe la diversificación industrial. Para Beijing, América Latina ofrece lo que pocas regiones pueden ofrecer: recursos abundantes, mercados de consumo en expansión y un electorado diplomático que simpatiza con un orden multipolar.

Más allá del comercio: seguridad y espacio

La presencia de Beijing en América Latina ahora se extiende a la cooperación en materia de seguridad y defensa. Los esfuerzos de China por cultivar vínculos militares con sus socios regionales van más allá de la venta de armas e incluyen intercambios de oficiales, programas de entrenamiento y ejercicios conjuntos. Venezuela sigue siendo el principal comprador de equipo militar chino, mientras que Argentina, Bolivia y Ecuador también han ampliado sus adquisiciones de defensa a Beijing en los últimos años. Mientras tanto, Cuba ha profundizado su cooperación militar y de inteligencia de larga data con China, subrayando aún más la dimensión estratégica del compromiso de China en el hemisferio occidental.

Paralelamente, el compromiso de China con la tecnología espacial subraya sus ambiciones más allá de la esfera económica. El establecimiento de estaciones terrestres en toda América Latina, el lanzamiento de un Foro de Cooperación Espacial China-CELAC y la creación de un Comité Conjunto de Cooperación Espacial BRICS revelan un sofisticado plan a largo plazo. El espacio se ha convertido en una nueva frontera de influencia: científica, comercial y militar.













El dilema de Washington

Como era de esperar, Washington ve estos acontecimientos con alarma. Bajo Trump, la respuesta de Estados Unidos se ha basado en gran medida en herramientas coercitivas: aranceles, sanciones y presión diplomática. Sin embargo, estas medidas a menudo han resultado contraproducentes, impulsando incluso a gobiernos amigos de Estados Unidos a buscar una mayor independencia. Por el contrario, el enfoque de Beijing –recortar aranceles, ampliar los acuerdos de libre comercio y ofrecer previsibilidad– ha posicionado a China como un socio estabilizador en medio de la volatilidad estadounidense.

La ironía es sorprendente. Al intentar contener a China, Washington puede haber acelerado su penetración. Incluso los líderes que comparten la perspectiva ideológica de Washington, como Javier Milei de Argentina o Nayib Bukele de El Salvador, han optado por preservar los vínculos pragmáticos con Beijing. En toda la región, los acuerdos de libre comercio con China se han multiplicado –desde Chile y Perú hasta Costa Rica, Nicaragua y Ecuador– y se están negociando en otros lugares. La lógica es clara: China ofrece opciones y las opciones son apalancamiento.

Esta dinámica incluso moldea la política financiera estadounidense. En octubre, Washington aprobó un rescate de 20.000 millones de dólares para Argentina, no sólo para evitar el colapso económico sino también para adelantarse a la asistencia financiera china. El rescate refleja una ansiedad más profunda: que China pueda emerger como un solucionador de problemas en una región dominada durante mucho tiempo por las instituciones estadounidenses.

El significado del paso andino

Dentro de este panorama más amplio, el nuevo papel de China en la Comunidad Andina se convierte en mucho más que un hito procesal. Simboliza la normalización de la participación china en las instituciones internas de América Latina. Para los Estados andinos, la decisión subraya el deseo de afirmarse como actores autónomos capaces de involucrar a múltiples socios. Para China, representa un punto de apoyo institucional en una subregión rica en recursos que es fundamental para su futuro industrial.

El bloque andino, con sus abundantes exportaciones agrícolas, de litio y cobre, encaja perfectamente en el plan de desarrollo de Beijing. La cooperación dentro de este marco permite a China perseguir sus ambiciones en la cadena de suministro y al mismo tiempo promover su imagen como socio en el desarrollo sostenible. También fortalece la capacidad de Beijing en la configuración de estándares, marcos ambientales y gobernanza digital en la región. Si se maneja con claridad estratégica, el ascenso de China en la región podría acelerar la diversificación y el desarrollo largamente buscados. Si se maneja mal, simplemente podría reemplazar una dependencia por otra.